Mesec: Predlog za progresivni zdravstveni prispevek je le izhodišče razprave

Koordinator Levice Luka Mesec je dan po tistem, ko je premier Robert Golob dejal, da je zanj razprava o predlogu za progresivni obvezni zdravstveni prispevek brezpredmetna, poudaril, da to ni dokončen predlog, ampak zgolj eno od izhodišč za razpravo. Pri tem je še poudaril, da je dogovor koalicije, da se dopolnilno zavarovanje ukine v dveh korakih.

V Levici so namreč pripravili predlog za progresivni obvezni zdravstveni prispevek, po katerem bi bila višina prispevka odvisna od višine posameznikove plače. Na ta način bi bilo skoraj 80 odstotkov zavezancev na enakem ali na boljšem, manj bi plačeval 1.204.201 zavezanec, na približno istem pa bi ostalo 59.069 ljudi, navajajo v Levici.

Mesec: Gre zgolj za eno od izhodišč

Premier Golob je sicer v sredo razpravo o takšnem predlogu označil za brezpredmetno in dodal, da o tem na vladi še niso razpravljali. »V koaliciji smo bili enotni, v spremembo dopolnilnega zavarovanja ne gremo v tistem delu, ki se tiče zbiranja prispevkov, ampak gremo na tistem delu, ki je najbolj potrebno, to je na organizaciji,« je poudaril.

Da bodo dopolnilno zavarovanje ukinjali v dveh korakih, je danes v izjavi po seji vlade poudaril tudi Mesec, sicer podpredsednik vlade. Omenjeni predlog Levice pa je bil po njegovih besedah podan zgolj koalicijskima partnericama, strankama Gibanja Svoboda in SD, in ni bil mišljen, da postane »javni predlog«. Gre namreč za zgolj eno od izhodišč, kako urediti pravičen prispevek, je dejal koordinator Levice.

»Kar se mene tiče, mora biti koalicija najprej poenotena glede tega, kakšen prispevek bi bil pravičen. Trenutno smo poenoteni glede prvega koraka, to je prenos položnic v plače, drugi korak pa je dogovor o tem, kaj je pravičen prispevek,« je še dejal Mesec v odgovoru na novinarsko vprašanje, ali je predlog Levice torej morda preuranjen. Na rednem koalicijskem usklajevanju naj danes te teme ne bi odpirali.

Predlog prah dvignil tudi v gospodarskih vrstah

Napovedi Vzajemne, da ob napovedani ukinitvi dopolnilnega zavarovanja razmišljajo celo o prekinitvi pogodb z zavarovanci, pa je označil za logične, saj da gre za družbo, ki se je več kot 20 let preživljala skoraj izključno z dopolnilnim zavarovanjem. »Ampak enostavno se bodo morali sprijazniti s tem, da se ta trg zapira in se preusmeriti v drugo dejavnost,« meni Mesec. Zatrdil je tudi, da nihče ne bo ostal brez zavarovanja, saj zastavljena časovnica predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja že s septembrom.

Predlog Levice je sicer prah dvignil tudi v gospodarskih vrstah. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je danes zatrdil, da vsebina predloga ta trenutek ni tema pogovorov. Ti bodo po njegovih besedah stekli v drugi fazi in v dogovoru z vsemi deležniki, tudi gospodarstvom, pri tem bodo morali steči tudi pogovori o financiranju in načinu pobiranja prispevka. Poudaril je tudi, da bo treba upoštevati specifiko Slovenije, in sicer »nenormalno obremenjenost« srednjega sloja.

Kot je še dejal Han, ima sicer vsaka stranka svoje poglede na omenjeno temo, bo pa treba te uskladiti tako v dialogu s socialnimi kot tudi koalicijskimi partnerji. »Vsaka stranka lahko napiše svoj program, seveda ga je pa treba bistveno širše uskladiti, tudi na osnovi neke realne ocene,« je prepričan Han.