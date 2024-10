Prijava prebivališča zdaj možna na katerikoli upravni enoti

Prijava stalnega in začasnega prebivališča je od danes možna na katerikoli upravni enoti ali na portalu eUprava. S to spremembo, ki jo določa zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah, nameravajo razbremeniti najbolj obremenjene enote in tamkajšnje zaposlene, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Poleg tega bodo uporabniki na katerikoli upravni enoti ali prek spleta lahko določili naslov za vročanje v Sloveniji. S temi spremembami želijo uporabnikom zagotoviti dostopen, kakovosten in učinkovit pravni servis, so navedli.

Spremembo določa omenjeni zakon, sprejet 15. julija. Ta je med drugim določil, da lahko tujci na katerikoli upravni enoti uredijo dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje.