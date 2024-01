Primanjkuje okoli 5000 vzgojiteljev in učiteljev

V nadaljevanju preberite:

Raziskava Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije je potrdila, kar ravnatelji, učitelji in sindikat ugotavljajo že več let. Kadra v vzgoji in izobraževanju kronično primanjkuje. Vrh upokojevanja naj bi dosegli leta 2027, do takrat fakultete ne morejo izobraziti več tisoč vzgojiteljev in učiteljev. Številni ravnatelji se bojijo vsakega naslednjega leta, brez študentov, ki jih sicer ne smejo zaposlovati, pa dandanes zmore le redka šola.

Anketo je izpolnilo skupaj 307 zavodov, od tega 141 osnovnih šol, 63 srednjih šol in šolskih centrov ter 59 vrtcev. Tam je zaposlenih 19.063 strokovnih delavcev, od tega 1888 brez ustrezne izobrazbe, z nedokončano izobrazbo, brez pedagoške smeri, študentov, upokojencev ali tistih, ki bi se lahko upokojili. Kljub številnim razpisom imajo v teh zavodih še vedno 140 delovnih mest strokovnih delavcev nezasedenih. Ker ljudi preprosto ni. V združenju ravnateljev so na podlagi zbranih podatkov ocenili, da v celotni Sloveniji v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah skoraj 5000 delavcev opravlja strokovna, pedagoška dela, za katera niso usposobljeni oziroma niso ustrezni, so upokojeni ali bi se lahko upokojili, nezasedenih pa je več kot 300 delovnih mest strokovnih delavcev.