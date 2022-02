Pripravljeni pričakali kriminaliste

»Povsem razumljivo in prav nobeno presenečenje ni bilo pričanje direktorja uprave kriminalistične policije Vojka Urbasa, saj je v istem čolnu z drugimi vodilnimi v policiji,« nam je po današnjem zaslišanju pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki preiskuje morebitno sprego politike in policije, povedal Rudi Medved, ki komisijo vodi.

Vojko Urbas je seveda zanikal kakršno koli politično vpletanje v delo policije, predvsem, da ne zavlačujejo kriminalističnih preiskav, povezanih z nabavo zaščitne opreme ob začetku epidemije, zato da kakšna kazenska ovadba ne bi prišla pred volitvami.

(Ne)avtonomnost NPU

Rudi Medved je ob tem opozoril na nasprotujoče si izjave z ministrom Alešem Hojsom, ki je povedal, da je šla sprememba policijske zakonodaje v smeri, da si Nacionalni preiskovalni urad (NPU) ne bo mogel več izključno sam izbirati, katerih preiskav se bo lotil in katerih ne. »Urbas je trdil nasprotno, da je NPU še naprej povsem avtonomen,« je poudaril.

Kot je še dejal Medved, je bil pri ključnih odgovorih zaslišani prvi kriminalist precej negotov. »Predvsem, ko smo ga spraševali o preiskavah zaščitne medicinske opreme in o tem, kako uhajajo v javnost in do osumljencev informacije o napovedanih hišnih preiskavah.«

Predsednika komisije je namreč zanimalo, ali so že izsledili krivca za uhajanje informacij za načrtovano hišno preiskavo pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku. Ob tem je dodal, da se je takšen sum pojavil tudi v zvezi z davčnim svetovalcem Rokom Snežičem. »Te zadeve vam uhajajo kot skozi cedilo,« je bil slikovit Medved.

Po dobrem letu in pol od uhajanja informacij do glavnih osumljencev policija, vse kaže, še tava v temi. Urbasu namreč ni znano, kdo je te informacije posredoval v javnost, se je pa strinjal, da je čas, da se to ustavi. Dodal je še, da je tovrstnih primerov uhajanj informacij preveč. »Imeli smo indice, da so ljudje ob šestih zjutraj sedeli doma na kavču in oblečeni čakali na hišne preiskave,« ni skrival.

Tviti ga ne ganejo

Urbas je med drugim zatrdil, da tvitanje ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa ne vpliva na njegovo delo, prav tako je zanikal, da bi se kdo vpletal v delo NPU.

V preiskovalni komisiji so sicer že pred dnevi napovedali, da bodo kazensko ovadili predsednika vlade Janeza Janšo, notranjega ministra Aleša Hojsa in državnega sekretarja Žana Mahniča zaradi žaljive obdolžitve na račun komisije.

Medved je v izjavi po končani seji komisije dopustil možnost, da bodo na komisiji ukrepali še zoper koga, ne le zaradi oviranja in diskreditacije preiskovalne komisije, »temveč tudi zaradi dejanj politikov in vodstva policije v samem sistemu policije,« je povedal. Napovedal je tudi, da bo preiskovalna komisija zaključno poročilo pripravila še pred volitvami.

V vmesnem poročilu so sicer že zapisali ugotovitve, da ima politika besedo tako pri kadrovanju kot pri vpletanju v delo, a je državni zbor s 44 glasovi proti in 42 glasovi za zavrnil sklepe komisije o političnem vmešavanju v policijo, s katerimi bi k odstopu pozvali notranjega ministra Hojsa in njegovega državnega sekretarja Franca Kanglerja.