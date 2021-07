Minister Janez Cigler Kralj z glavno direktorico Deosa Ireno Vincek ob današnjem odprtju prvega sodobnega centra za demenco v Sloveniji. FOTO: Jure Eržen/Delo



Terapevtska vrtova

Senzorna soba kot posebnost

V Gornjem Gradu je danes družba Deos tudi uradno odprla prvi sodobni center za osebe z demenco v Sloveniji, poimenovan Makov svet, ki bo nudil namestitev 48 osebam v štirih gospodinjskih enotah. V centru, ki deluje že od začetka julija, je trenutno 14 varovancev.V Evropi je trenutno kar deset milijonov ljudi, ki ima eno od oblik demence. »Kot družba smo za vse, ki potrebujejo pomoč, dolžni poskrbeti, zato smo že v času načrtovanja gradnje izhajali iz povsem konkretnih potreb dementnih oseb,« je ob odprtju poudarila glavna direktorica Deosa. Cena v Makovem svetu bo enaka, kot trenutno velja v Deos centru starejših Gornji Grad, in sicer v dvoposteljni sobi okoli 41 evrov na dan. Vrednost celotnega projekta je znašala okoli pet milijonov evrov, delno so ga pokrili z lastnimi sredstvi, delno pa z najemom bančnega kredita.Da gre za zelo inovativen center, prvi takšen v državi, ki osebam z demenco nudi podporo skozi vse njihove čute in tako celovito zagotavlja potrebe tovrstnih oskrbovancev, je v nagovoru poudaril tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. In dodal, da je demenca izziv današnjega časa, saj lahko govorimo tudi o epidemiji. »Takšen center lahko pomeni vzorčen primer za pridobivanje izkušenj pri delu z dementnimi osebami za vso državo,« je še dejal minister in dodal, da vsaka družba stoji ali pade pri oskrbi z najranljivejšimi. Spomnil je še, da država po več kot desetletju pomanjkanja naložb na področju starejših zaganja velik investicijski cikel.V starem Egiptu je bil mak simbol mladosti, v perzijski kulturi simbol sreče, veselja. In tudi novi Deosov Makov svet naj bi postal simbol sreče in veselja, predvsem pa prijetnega in kakovostnega bivanja za osebe z demenco, je poimenovanje pojasnila glavna direktorica Deosa Irena Vincek. Vsaka enota s po 12 stanovalci bo imela svojo čajno kuhinjo in skupne prostore, vsaka soba pa ima izhod na terapevtska vrtova Zarja in Zora. Vrtovi namreč omogočajo stimulacijo vonja in vida ter izvajanje različnih delavnic (hortikularna terapija, aromaterapija itd.). Park je prepreden s potmi, prekritimi s tartanom, ki je mehak in ob morebitnih padcih ublaži poškodbe.Usmerjevale table so prilagojene osebam z demenco tako, da so opremljene s kontrastnimi barvami in piktogrami ter pozicionirane na lokacijah, kjer je pomembno, da se osebe pravilno usmeri in tako omogoči lažja orientacija. Table so postavljene skladno s priporočili in primeri dobre prakse iz tujine, v višini vidnega polja oseb z demenco (1,4 metra); na tej višini so postavljene tudi table z označbo sobe, ki bodo vsebovale osebno identifikacijsko noto posameznika - to bodo izbirali tako stanovalci kot svojci.Posebnost centra je tudi senzorna soba, ki bo sledila »Snoezelen« konceptu. To pomeni, da bodo s posebno opremo za vzpodbujanje ravni delovanja čutil vida, sluha in vonja ustvarili posebno okolje ter s tem spodbudili tudi občutje ugodja, pomirjenosti in sprostitve. Vse to bo pomagalo k boljšemu počutju stanovalcev, krepitvi njihovih kognitivnih funkcij, povečevanju motivacije in krepitvi senzorne poti uporabnikov. Glasbeni pripomočki, glasbeni stolp, termične barve, aromaterapija, pripomočki za taktilnost, stolp s spreminjajočimi barvami bodo ustvarili priložnost za drugačno izkušnjo posameznika, povečanje ali zmanjševanje stimulacije ter hkrati pomirjajoče okolje.