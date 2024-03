QR-koda razkrije zgodbo mesa na krožniku

Gostje restavracije City v BTC Cityju lahko s pomočjo umetne inteligence in naprednih tehnologij, kot je blockchain, ob kosilu dobijo tudi podatke o poreklu mesa, ki ga imajo na krožniku. S pomočjo klepetalnega robota izvedo še druge informacije, ki jih zanimajo o mesu, načinu pridelave, kakovostnih certifikatih, trajnostnih pristopih partnerjev, sodelujočih v projektu, pa tudi o uporabljeni tehnologiji, ki poganja klepetalnega robota.

Informacije pridobijo z odčitanjem QR-kode, ki je natisnjena na jedilniku ob vsaki mesni jedi. Prve izkušnje po dveh tednih uporabe kažejo, da gostje postavljajo največ vprašanj o načinu pridelave in trajnostnih zavezah partnerjev v projektu, namen katerega je s pomočjo umetne inteligence in preverljivih podatkov izpostaviti in spodbujati lokalno in trajnostno ponudbo. Ključno je, da uporabnik dobi tudi podatke o tem, kdo je informacije v sistem objavil ter tako primerja vsebino odgovora umetne inteligence z uradnimi navedbami, dodane spletne povezave vodijo do dodatnih informacij, na primer certifikatov, ki dokazujejo navedbe v odgovorih.

Uporabnik lahko izvoru mesa sledi vse do kmetije, na kateri je bila žival vzrejena. FOTO: Milka Bizovičar/Delo

Prva uporaba v gostinstvu v Sloveniji

Miha Mermal, izvršni direktor za trajnostni razvoj in marketing v družbi BTC, ki je partnerica v projektu, je ob predstavitvi opozoril na potencial, ki ga napredne tehnologije prinašajo v poslovne procese. »Projekt je omogočil večjo preglednost in sledljivost izvora mesnih izdelkov za obiskovalce restavracije. Z njim želimo spodbujati tudi lokalno pridelavo in zagotoviti visoko kakovost in svežino jedi na našem meniju,« je poudaril in izrazil pričakovanje, da bo to zgled in spodbuda za nadaljnji razvoj tehnološko naprednih rešitev v HoReCa sektorju in širše. »Zavedamo se pomena trajnosti in transparentnosti v današnjem času ter se tudi v letu, ko praznujemo 70 let delovanja družbe BTC, zavezujemo k nadaljnjemu delu na tem področju,« je še dodal.

Miha Mermal, izvršni direktor za trajnostni razvoj in marketing v družbi BTC (levo) in Žiga Drev, soustanovitelj Origintraila, sta poudarila pomen projekta za spodbujanje lokalne in trajnostne ponudbe. FOTO: Matic Kremžar

»To je prva integracija in umetne inteligence in drugih naprednih tehnologij v sektorju HoReCa v Sloveniji. Projekt tudi razbija mite o uporabi umetne inteligence (kot na primer, da je umetna inteligenca predvsem za futuristične aplikacije, ne za vsakodnevno uporabo) ter predstavlja njeno široko uporabnost in prijaznost do uporabnikov,« pa je povedal Žiga Drev, soustanovitelj podjetja Origintrail.

Podjetje zagotavlja decentralizirano in odprto omrežje, ekosistem, v katerem se shranjujejo podatki ter se s pomočjo različnih tehnologij umetne inteligence tudi povezujejo. To med drugim naslavlja vse bolj pereč izziv napačnih in zavajajočih informacij. »Za to, da lahko podatke nekdo uporablja, moramo poznati njihov izvor in hkrati mora biti jasno tudi njihovo lastništvo, da se ne zgodi nedovoljena uporaba. Izdelek, ki mu lahko dokažemo sledljivost podatkov, je več vreden. Potem pa je tu še preverljivost,« je pojasnil soustanovitelj podjetja Tomaž Levak.

Kot je dejal, danes večina modelov klepetalnikov ponuja generativne rešitve. Pomeni, da na vprašanje, ki ga prejme, poišče statistično najverjetnejši odgovor in ga generira, uporabnik pa pri ten nima vpogleda v izvor informacij. »Origintrail ta pristop postavi na glavo in umetno inteligenco uporabi, da pogleda v trditve, ki so jih npr. o mesu podale smiselne organizacije, proizvajalec, certifikacijsko telo, restavracija … in iz tega črpa vhodne podatke, ki so tudi preverljivi in iz tega