Ribičem odškodnine in dodatna zagotovila

Ribiči so upravičeni do vsega, kar jim omogoča zakon pri urejanju odprtih vprašanj po uveljavitvi arbitražne razsodbe: nadomestila za škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu, za oviran ribolov in za pravno pomoč, so poudarili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Nanje so se obrnili ribiči, ki so zahtevali dodatna zagotovila za primer, da bi jih hrvaška država izterjala za pravnomočne kazni.

Koliko nadomestil in odškodnin so do zdaj prejeli ribiči, ki so se v zvezi s hrvaškimi kaznimi obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice? Ali so jih zagotovila državnih predstavnikov pomirila? Koliko je sploh vseh slovenskih poklicnih ribičev in kolikšen je njihov ulov? Kaj je za ribiče pomenil obisk hrvaškega premierja Andreja Plenkoviča v Sloveniji?