Robert Golob brezpogojno podpira Boruta Pahorja

Po tem ko so na zunanjem ministrstvu, ki ga vodi Tanja Fajon, potrdili, da pomagajo bivšemu predsedniku republike Borutu Pahorju pri lobiranju za položaj posebnega odposlanca EU za dialog med Beogradom in Prištino, so se danes oglasili tudi v kabinetu predsednika vlade Robertu Golobu.

Zapisali so, da predsednik vlade Golob izraža brezpogojno podporo nekdanjemu predsedniku republike Borutu Pahorju pri kandidaturi za posebnega predstavnika EU za dialog med Beogradom in Prištino ter druga regionalna vprašanja na Zahodnem Balkanu. K temu so dodali, da je Golob v preteklem mesecu opravil številne bilateralne pogovore z voditelji evropskih držav kot tudi z najvišjimi predstavniki Evropske unije.

Predsednik vlade je prepričan, da je »nekdanji predsednik Pahor s svojim dosedanjim političnim delom in izkušnjami dokazal, da je veliki prijatelj držav Zahodnega Balkana in so njegova prizadevanja, kot tudi prizadevanja Slovenije, usmerjena v vključitev držav Zahodnega Balkana v Evropsko Unijo, zagotavljanje miru in stabilnosti na Zahodnem Balkanu in s tem celotne Evrope«.

Položaj posebnega odposlanca Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino zaseda ugledni slovaški diplomat Miroslav Lajčák, mandat pa mu poteče letos avgusta. V diplomatskih vrstah so se pojavile ocene, da je bivši predsednik sicer preveč kvalificiran za položaj posebnega odposlanca, a da naj bi imel solidne možnosti za zasedbo položaja.

Miloš Garić, kosovski Srb, urednik portala Kosovo Online, je za Delo ocenil, da Pahorja štejejo za korektnega in dobronamernega politika. Na albanski strani pa da je Pahorjev adut slovenska narodnost, saj je Slovenija med Albanci vedno veljala kot prijateljska država.