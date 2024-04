Borut Pahor s pomočjo Mladike naskakuje Lajčákov položaj

Bivši predsednik republike Borut Pahor je lani decembra, ko mu je potekel enoletni status bivšega predsednika republike, ki krije stroške delovanja pisarne z dvema zaposlenima, ustanovil zasebni zavod Prijatelji Zahodnega Balkana. Poslanstvo zavoda je vključitev držav regije v EU, spodbujanje dialoga, sprave in gospodarskega razvoja.

Kot smo neuradno izvedeli, pa se Pahor s pomočjo ministrstva za evropske in zunanje zadeve, ki ga vodi njegova nekdanja strankarska kolegica Tanja Fajon, pripravlja na naskok na položaj posebnega odposlanca Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino, ki ga zaseda ugledni slovaški diplomat Miroslav Lajčák.

Na zunanjem ministrstvu so ocenili, da je Pahor primeren kandidat za zasedbo pomembnega in uglednega položaja na Zahodnem Balkanu, ki velja za slovensko strateško območje, zato so se odločili, da slovenska diplomatska mreža pomaga bivšemu predsedniku republike pri kandidaturi. Neuradne ocene so, da je Pahor primeren kandidat, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo položaja.

Pri tem velja opozoriti, da mora Pahor za položaj posebnega odposlanca Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino oddati osebno prijavo – tega po naših informacijah doslej še ni storil – pri Evropski službi za zunanje delovanje, ki jo vodi španski socialist Josep Borrell. Miroslavu Lajčáku drugi dveletni mandat poteče konec letošnjega avgusta.

Trenutno je postopek lobiranja za to, da Pahor zasede položaj posebnega odposlanca, v občutljivi fazi, zato ga na Mladiki ne komentirajo. Z odgovorom, da zadeve ne komentirajo, pa so se oglasili v Pahorjevem krogu.

Del lobiranja za Pahorja opravlja tudi svetovalni odbor zavoda Prijatelji Zahodnega Balkana. V njem so med drugimi nekdanja visoka predstavnica EU za zunanjo in varnostno politiko Catherine Ashton, nekdanji švedski premier in visoki predstavnik OZN za BiH Carl Bildt, nekdanja hrvaška premierka Jadranka Kosor, nekdanja albanska predsednica Atifete Jahjaga, nekdanji predsednik Srbije Boris Tadić in nacionalni koordinator za Zahodni Balkan Peter Grk.

Odnos med Pahorjem in Fajonovo

Spomnimo, Tanjo Fajon je Borut Pahor kot takratni predsednik SD postavil kot nosilko liste SD za evropske volitve leta 2009 kljub nasprotovanju mnogih v stranki. V zadnjem obdobju je bilo med njima nekaj kratkih stikov. Predsednica SD je, denimo, nasprotovala, da se Borutu Pahorju odmrzne članstvo v SD, prav tako ni bila naklonjena ideji, da postane posebni odposlanec za slovensko kandidaturo za varnostni svet OZN. Na ministrstvu za zunanje zadeve je zaposlen tudi sin bivšega predsednika republike Luka Pahor.