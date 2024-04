Evropski komisar kot plen največje vladne stranke

V nadaljevanju preberite:

Z evropskimi komisarji so nastale težave v dobi strank novih obrazov. Takrat je prevladala perspektiva, da komisarski položaj ni več interes države, ampak plen največje vladne stranke. Šolski primer v tem kontekstu je bila samonominacija nekdanje premierke Alenke Bratušek pred desetletjem. Pred petimi leti pa je Marjan Šarec z LMŠ v manjšinski vladi preglasoval svoje koalicijske partnerje in ustoličil aktualnega komisarja Janeza Lenarčiča. Deloma se podobna zgodba ponavlja tudi letos, ko je predsednik Gibanja Svoboda in premier Robert Golob zelo pohitel in svojega kandidata javnosti predstavil dobra dva mesca pred evropskimi volitvami.

Prstne odtise SD pa je bilo mogoče zaznati tudi v kaotičnem sestavljanju evropske liste Gibanja Svoboda. Njen evropski slogan – »Evropa mora ostati odprta in svobodna. Evrope ne smemo prepustiti populistom« – je sicer jasna vsebinska protiutež aliberalni in protimigrantski listi SDS. Svoboda domači boj proti janšizmu dviguje na evropsko raven.