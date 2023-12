RTV Slovenija podpisal dogovor o sofinanciranju programov za narodnosti

Predsednik Uprave RTV Slovenija Zvezdan Martić in v. d. direktorja Urada Vlade RS za narodnosti Janez Doltar sta podpisala anekse k pogodbam o sofinanciranju programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost.

S tem je Vlada RS je po preučitvi finančnega položaja RTV Slovenija in pogovorih s predsednikom Uprave RTV Slovenija Zvezdanom Martićem zagotovila dodatna sredstva za financiranje radijskih in televizijskih programov za narodnosti za letošnje leto v višini pet milijonov evrov. Današnji podpis predstavlja prvi del omenjenih sredstev.

»Informacija o dodatnih finančnih sredstvih za delovanje RTV Slovenija je dobra novica za javni zavod. Pred nami je izredno težko leto in ta sredstva pomenijo pomemben korak k ohranjanju pomena javnega medija v Sloveniji. Osnutek PPN, ki je v pripravi, bo žal še vedno jasno odražal finančno stanje, v kakršnem je javni medijski servis. Kljub vsem izzivom pa bo RTV Slovenija še naprej sledila svojemu poslanstvu in zagotavljala vsebine za vse skupine, katerih vključevanje je ključno za vsako demokratično družbo,« je ob podpisu aneksov povedal predsednik Uprave RTV Slovenija Zvezdan Martić.

Kot so ob tem zapisali v sporočilu za javnost, je imela RTV Slovenija z Uradom za narodnosti že doslej podpisane pogodbe za sofinanciranje produkcije programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost, ki jih ustvarjajo v Regionalnem RTV-centru Koper/Capodistria in Regionalnem RTV-centru Maribor, vendar so sredstva pokrivala le okoli 18 % tovrstnih odhodkov.

Vlada RS razume finančno situacijo, v kateri se je znašla RTV Slovenija, predvsem zaradi nespremenjene višine RTV-prispevka že več kot 12 let. V tem času je stopnja inflacije presegla 30 %, stroški dela pa so se povečevali tudi zaradi sporazumov med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, za kar pa RTV Slovenija ni dobila dodatnih sredstev.

V radijskih in televizijskih programih za italijansko in madžarsko narodno skupnost skrbijo za objektivno obveščanje narodnih skupnosti ter za ohranjanje in razvijanje njihove jezikovne in kulturne samobitnosti, tradicije in kulturne dediščine. Poleg tega pa so pomemben vir regionalnega in čezmejnega obveščanja.

Urad za narodnosti spremlja uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji.