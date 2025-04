S pismom pozvali k ureditvi pri delu z nadarjenimi mladimi

Mladi nadarjeni posamezniki so za družbo in njen razvoj ključni, nujno pa je, da se jih pravilno usmerja in z njimi dela. Kot opozarjajo prvopodpisani iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ki so danes na vlado, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter državni zbor s pismom pozvali k stabilni in trajnostni podpori delu nevladnih organizacij na področju razvijanja talentov in doseganja izjemnih uspehov nadarjenih mladih, bi potrebovali nacionalno ureditev na tem področju.

Letos mineva 60 let od ustanovitve odbora gibanja Znanost mladini in sklada Milijoni za talente, ki sta pionirsko odprla možnosti za prepoznavanje in uresničevanje izjemnih potencialov mladine na področju znanosti v slovenskem prostoru. Četudi je bilo kasneje še nekaj poskusov za vzpostavitev stabilnejše podpore nadarjenim mladim, se vse do danes iz različnih razlogov niso razvili v nacionalno ureditev. Ta bi lahko zagotovila manjkajoče sistemske rešitve na tem področju, in sicer partnersko sodelovanje med različnimi resorji znotraj in zunaj vzgojno-izobraževalnega sistema, so opozorili v pismu.

Pod poziv so se podpisali: Zveza za tehnično kulturo Slovenije Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije Društvo psihologov Slovenije Slovensko sociološko društvo Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije Društvo učiteljev tehničnega pouka Gorenjske Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije

Organizacije, ki vodijo procese in jih usklajujejo, se, kot so navedli, pri svojem delu srečujejo s številnimi težavami, od pomanjkanja finančnih sredstev in birokratskih ovir do nepriznavanja opravljenega dela mentorjem in organizacijam, ki vodijo opisane dejavnosti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Organizacije, ki vodijo procese in jih usklajujejo, se, kot so navedli, pri svojem delu srečujejo s številnimi težavami, od pomanjkanja finančnih sredstev in birokratskih ovir do nepriznavanja opravljenega dela mentorjem in organizacijam, ki vodijo opisane dejavnosti.

Naslavljajo izjemnosti, ki jih vzgojno-izobraževalni sistem ne (z)more

Vlado, ministrstvo in državni zbor so opozorili na težave, s katerimi se zaradi neurejenosti področja vsakodnevno srečujejo nevladne organizacije pri delu z nadarjenimi mladimi oziroma naslavljanju uresničevanja njihovih izjemnosti, ki jih vzgojno-izobraževalni sistem ne (z)more.

Zato so omenjene akterje pozvali, da prednostno sprejmejo in objavijo nacionalno strategijo za delo z nadarjenimi mladimi; da zagotovijo ustrezne normativne okvire in sredstva za izvajanje programov dela z nadarjenimi mladimi znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema ter na ravni sodelovanja šol z nevladnimi organizacijami, specializiranimi za delo z nadarjenimi mladimi; ustrezno zakonsko in materialno uredijo položaj nevladnih organizacij in drugih subjektov, ki že desetletja skrbijo za različne oblike dela z nadarjenimi mladimi.

Organizacije, ki vodijo procese in jih usklajujejo, se, kot so navedli, pri svojem delu srečujejo s številnimi težavami, od pomanjkanja finančnih sredstev in birokratskih ovir do nepriznavanja opravljenega dela mentorjem in organizacijam, ki vodijo opisane dejavnosti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Medalje niso nekaj samoumevnega

»Podpisane organizacije namreč ne spremljamo samo več deset tisoč mladih, ampak povezujemo tudi tisoče mentorjev na vseh stopnjah izobraževanja – od vrtcev, osnovnih in srednjih šol do fakultet in inštitutov. Ti nesebično pomagajo pri izvajanju različnih priprav za učence in dijake, ki se udeležujejo domačih tekmovanj iz znanj, najboljši med njimi pa potem dosegajo zavidljive uspehe tudi na mednarodnih olimpijadah in srečanjih mladih znanstvenikov. Medalje in priznanja, ki jih redno prinašajo s teh dogodkov, niso nekaj samoumevnega, ampak so rezultat sistematičnega, vztrajnega in zavzetega dela,« so med drugim zapisali.

Pri tem so zapisali, da težko sprejemamo dejstvo, da ni mogoče uveljavljati povračil za promocijo tekmovanj ob vsakoletni slovesni podelitvi priznanj najboljšim mladim posameznikom v Cankarjevem domu ter da ni pravega naslova za financiranje priprav in udeležbo na mednarodnih tekmovanjih. Ponovili so tudi ugotovitve računskega sodišča iz leta 2021, ki je takrat ugotovilo, da v RS »še vedno ni oblikovana nacionalna strategija za delo z nadarjenimi, zato niso opredeljeni temeljni cilji in pomen obravnave nadarjenih otrok in mladostnikov za razvoj države, spodbude in ukrepi za enakopravno spodbujanje razvoja nadarjenih, dodatni viri financiranja, enotno in stalno spremljanje dela z nadarjenimi učenci in dijaki ter niso vzpostavljene nacionalna koordinacija obravnave in podpora pri delu z nadarjenimi učenci in dijaki ter povezava med vsemi deležniki.«

Spodbujanje zanimanja za znanost in promocija znanosti pri mladih pomagata oblikovati prihodnje generacije raziskovalcev, inovatorjev in voditeljev, ki bodo sposobni reševati svetovne izzive ter oblikovati boljšo prihodnost za vse, so še med drugim opozorili v pismu.