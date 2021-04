Se od Desusa poslavlja še poslanec Simonovič?

V nadaljevanju lahko preberete:

Kaj je znova dvignilo temperaturo v vrstah upokojenske stranke, ki je v preteklosti veljala predvsem za interesno stranko, zato je sodelovala tudi v vladi Janeza Janše, obrat Karla Erjavca in slabo vodenje v zadnjem letu, jo je pripeljalo na parlamentarni prag. V članku lahko preberete kaj je razjezilo Simonoviča po sestanku v državnem zboru, na katerem so skušali urediti status nepovezanih poslancev. Kdaj sledi vnovični poskus dogovora? In zakaj ni pričakovati, da ga bodo iskali s pomočjo predsednika republike Boruta Pahorja?