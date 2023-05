Sindikati od vladne strani pričakujejo predlog za odpravo plačnih nesorazmerij

Predstavniki vlade bodo danes po dobrem mesecu znova sedli za pogajalsko mizo z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Obravnavali bodo poročilo delovne skupine, ki usklajuje besedilo zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. V sindikatih pričakujejo tudi predlog za odpravo plačnih nesorazmerij.

Vladna stran je sindikatom javnega sektorja v začetku aprila predstavila osnutek zakona o skupnih temeljih plačnega sistema. Dogovorili so se, da se bodo o zakonu usklajevali v okviru delovne skupine. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je ob tem napovedala, da bodo v tednu dni v vladni obravnavi tudi izhodišča za odpravo plačnih nesorazmerij. Prav tako naj bi začeli pogovore po posameznih resorjih.

A kot sta pojasnila vodji sindikalnih pogajalskih skupin Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj, po njunem vedenju z izjemo pogajanj v zdravstvu in socialnem varstvu pogajanja za druge dele javnega sektorja še ne potekajo. Na predlog odprave plačnih nesorazmerij pa še čakajo in ga pričakujejo na današnjih pogajanjih, ko je kot točka dnevnega reda predviden »predlog odprave nesorazmerij v osnovnih plačah«.

Če danes ne bo predloga za odpravo nesorazmerij, bo to načelo smisel usklajevanja zakona

Tako Štrukelj kot Počivavšek menita, da delovna skupina, ki usklajuje besedilo predloga zakona o skupnih temeljih plačnega sistema, svoje delo opravlja strokovno in konstruktivno. A opozarjata, da so med sindikati in vlado pri nekaterih vprašanjih pomembne razlike, pri tem kot ključno izpostavljata vprašanje plačnih stebrov. Poleg tega po njunih navedbah nekateri deli zakona še manjkajo. Štrukelj sicer verjame, da je glede zakona mogoče doseči visoko stopnjo soglasja. Bolj zadržan pa je v napovedih, da bi dogovor lahko dosegli do konca junija. Pri tem opozarja, da je vlada v spremenjenih izhodiščih kot prioritetno napovedala odpravo plačnih nesorazmerij v okviru obstoječega plačnega sistema. Če jim predloga za to tudi danes ne bo predstavila, pa bi to »načelo smisel tega, da usklajujemo zakon«.