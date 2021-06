Na protestni proslavi skupinica provokatorjev, posredovala je policija

Protetsni shod. FOTO: Borut Tavčar/Delo



Protestna proslava v imenu združevanja



Na alternativni proslavi dneva državnosti in hkrati tradicionalnemu petkovemu protestnemu shodu proti vladi so se ponovno pojavili provokatorji, ki ob začetku protesta zasedli Prešernov spomenik. Tokrat sicer niso bili odeti v rumene jopiče. Policija jih je sprva branila pred protestniki, a jih nato, pred izbruhom nasilja, odstranila.Medtem, ko bo državna proslava potekala na Trgu republike, bo na Prešernovem trgu protestniška proslava »ki temelji na uporu, odločnosti, združevanju in pogledu v prihodnost,« so zapisali organizatorji. Celotna tema tokratne proslave bo usmerjena v prihodnost, so zapisali organizatorji, ki menijo, da imajo prebivalci dovolj razprtij izpred tridesetih let. Menijo, da je »čas za preobrazbo Slovenije v vključujočo, pravičnejšo in enakopravnejšo družbo, pod načeli demokracije, vladavine prava, svobode in socialne pravičnosti«.Predstavnica Ženskega lobija Slovenijeje v svojem nagovoru opozorila, da imajo ženske še vedno slabše plače, kriza pa je razmere še poslabšala, čeprav so bile v prvih vrstah. Brez davčne pravičnosti in obsodbe korupcije boljšega ne bo, je bila jasna.Sledil je glasbeni nastop,je zaigral in zapel pesem Lipa zelenela je, zadnjo pesem, ki je bila zapeta pred kulturnim molkom, med okupacijo . Nato je nabito polnemu Prešernovemu trga, s katerega je množica prekipevala še na okoliške ulice, zaigralPredstavnik veteranov vojne za Slovenijo, je opozoril, da si en sam človek ne sme lastiti zaslug, opozoril, pa je tudi na razprodajo družbenega premoženja in številne korupcijske afere vladajoče politike. »Z uničevanjem neodvisnih institucij, podrejanjem policije, uničevanjem STA in novinarstva, dokazujete svojo nedržavotvornost,« je sporočil Šonc. Opozoril je tudi na številne mlade ljudi, ki so iskali boljše življenje, a se zaradi »Cerarjeve žice na meji, utopili v Kolpi. Dovolj je! S političnega prizorišča oditi vsi, ki ne zaslužite, da predstavljate državljane,« je pozval predstavnik veteranov in dodal, da »ponovitve klerofašizma v Sloveniji ne bomo dovolili.«Predstavnik Izbrisanihje opozoril, da so bili izbrisani žrtev osamosvojitve, državi pa še vedno vladajo isti politiki. »Danes agresivno brišejo nevladne organizacije, novinarje, delavske pravice in neodvisne institucije,« je dejal Stojilković. »Čas je, da odrežemo tiste, ki nas zadnjih trideset let vodijo v pogubo,« je dejal in pozval k udeležbi na referendumu za vodo enajstega julija, ki ga je ocenil, kot »drugi slovenski plebiscit.«