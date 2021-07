Slovenijo zajele nevihte z vetrom in nalivi, ponekod toča

V Laškem zjutraj toča

Začelo se bo jasniti

Prehod hladne fronte minulo noč je slovenski Istri prinesel nekaj padavin. Gasilci so opravili štiri intervencije, dvakrat so posredovali zaradi prometnih nesreč, dvakrat pa zaradi podrtih dreves v Kopru in Piranu.Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je bila med 22. in 23. uro intervencija gasilcev potrebna dvakrat. Najprej se je drevo podrlo na cesti v Fizinah in občini Piran. Koprski poklicni gasilci in prostovoljni gasilci iz Pirana so podrto drevo razžagali in odstranili s cestišča ter tako omogočili nemoten promet.Le slabe pol ure kasneje so koprski gasilci posredovali na Ulici za gradom v občini Koper, kjer se je večje drevo naslonilo na streho stanovanjske hiše. Gasilci so drevo razžagali, dežurni v komunalnem podjetju Marjetica Koper pa so razrezano drevo odpeljali in omogočili nemoten promet.Okoli 2. ure je neurje podrlo drevo pred naseljem Dolenje pri Jelšanah v smeri Ilirske Bistrice. Drevo je odstranil delavec cestnega podjetja, navaja uprava.Več prijav dogodkov zaradi neurja so zabeležili tudi na območju Krškega in Škofljice, vendar o podrobnostih še ne poročajo.Po podatkih portala Neurje.si je supercelična nevihta prešla Podravje v smeri Slovenskih Goric. Dodatno se je okrepila v okolici Apač in Gornje Radgone, kjer je padala toča. O toči poročajo tudi iz Laškega.Okoli 21.30 pa so zaradi nevihte trije kolesarji obtičali na cesti Tolmin-Kobarid. Reševalca GRS Tolmin sta jih prepeljala na varno v Prapetno.Padavine bodo dopoldne ponehale, začelo se bo jasniti, pa poroča Agencija za okolje (Arso). Čez dan bo dokaj sončno z nekaj kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije lahko nastane kakšna ploha. Pihal bo jugozahodni veter, temperature pa bodo od 23 do 28, na severozahodu okoli 20 stopinj Celzija.Jutri bo zmerno oblačno, na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija.