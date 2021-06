STA v barbarskem prijemu ustanoviteljice

V nadaljevanju preberite:

»Namena STA sta sprotno in hitro informiranje tujih medijev in drugih institucij v tujini o dogajanju v Sloveniji in hkrati razvoj pretoka informacij za potrebe slovenskih medijev.« Tako je v svoji prvi novici pred natanko tridesetimi leti Slovenska tiskovna agencija (STA) opredelila bistvo svojega obstoja in svojo državotvorno medijsko funkcijo. Z leti se je agencija razvijala tako kadrovsko kot vsebinsko in tehnološko, ves čas pa je hrbtenica slovenskega medijskega prostora.

»Del politike je situacijo izkoristil, da bi si STA bodisi podredil bodisi jo v najslabšem primeru uničil, ker si je zaradi zakonskih omejitev ne more podrediti. Največja vladna stranka teh teženj ne kaže prvič in njen odnos do medijev je jasen, zato to nikogar ne sme presenetiti,« je vojno vlade Janeza Janše s STA komentira Jernej Amon Prodnik, predstojnik katedre za novinarstvo na FDV.