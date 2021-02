Janša: Celotna država v rdečem območju, šole in vrtci odprti

Na vladni novinarski konferenci so sodelovali predsednik vlade Janez Janša ter podpredsednika Zdravko Počivalšek in Matej Tonin.

Vrtci in prva triada osnovnih šol odprti po vseh regijah

Epidemiologi so politiki predlagali odprtje šol za učence do 5. razreda v vseh slovenskih regijah in ukinitev omejitve gibanja na regije in občine. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zdravko Počivalšek. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Matej Tonin. FOTO: Anže Petkovšek

Odstop od vladnega načrta sproščanja ukrepov ni predviden

Na Brdu pri Kranju je ponovno potekala redna seja vade, znova je bilo pričakovano ažuriranje vladnih ukrepov glede epidemije covida-19 v Sloveniji. Kot že niz četrtkov doslej je bila ponovno najtežje pričakovana odločitev glede šolstva. Premierje po seji povedal, da se bodo lahko vrtci in prva osnovnošolska triada prihodnji torek odprli po vsej državi.Odločitev vlade prinaša odmik od odločitve izpred tedna, ko je Janša napovedal, da se bo situacija v vrtcih in osnovnih šolah v slovenskih statističnih regijah izmenjevala iz tedna v teden Epidemiologi so sicer vladi predlagali odprtje šol v vseh regijah, in sicer za učence do 5. razreda, ob tem pa tudi ukinitev omejitve gibanja na regije in občine, je danes povedal predstojnik Centra za nalezljive bolezni. Kot sicer danes odmeva v javnosti, nekateri drugi ključni člani vladne strokovne skupine za covid-19 in celo vlade niso dobili dovoljenja vladnega urada za komuniciranje za podajanje izjav Situacija je še vedno resna, po številu okužb v zadnjem tednu smo še vedno v vrhu Evrope, je po seji vlade uvodoma povedal. Spomnil je, da je kot drugod v Evropi tudi v Sloveniji prisotna dilema glede ukrepov zaradi prisotnosti novih verzij novega koronavirusa.Kot bistveno glede aktualne epidemiološke slike v naši državi je ocenil, da se je razlika v razširjenosti okužb po posameznih slovenskih regijah znižala, kar sodeč po vladni odločitvi pomeni, da tudi razlik glede ukrepov v slovenskih regijah ne bo. Kot je povedal, je za celotno državo razglašeno rdeče območje. Za tisoče otrok in njihove starše to pomeni, da bodo vrtci in prva triada osnovnih šol od torka odprti po vseh regijah.Glede vladne blokade objave razpisa za visokošolske študije je povedal, da vlada danes ni sprejela dokončne odločitve o soglasju k vpisu na fakultete, a so opravili po njegovi oceni obsežno razpravo.je glede razmer v koaliciji ponovil, da je glede izpolnjevanja pričakovanj SMC zadovoljen in da ima Slovenija dobra izhodišča za izhod države iz krize. Nekaj točk bo treba pospešiti, je dodal. Med pričakovanji SMC je izpostavil predvsem zahtevo po enakomernem razvoju v regijah, nadaljevanju debirokratizacije in spremembi zakonodaje o konoplji v medicinske namene.Glede razpisa visokošolskih programov je ocenil, da je izjemno pomembna, med drugim bi rad v naravoslovne študije pritegnil več študentk. SMC je znova označil za stranko, ki naj bi bila korektor za ravnotežje in po njegovih besedah motor za razvoj. Ponovil je, da SMC koalicije Kul ne podpira.je aktualen vladni načrt uravnavanja ukrepov je označil kot jasen in pregleden. Kot je povedal, ga skrbi radikalizacija opozicije, po njegovi oceni skrajni nastopi nekaterih poslanskih skupin, ki jih razume kot grožnjo demokraciji. Želi si, kot je dodal, evropskih standardov.Veseli pa se tudi konstruktivne nezaupnice in tega, da se poslanci preštejejo, podpira pa tudi morebitno rekonstrukcijo vlade, je dodal. Kot ključne cilje NSi je izpostavil boj proti covidu-19, vsem dostopno javno zdravstvo in okrevanje gospodarstva.Glede predloga, da bi odprli šole do 5. razreda osnovnih šol in ukinili omejitve gibanja na regije in občine, je Janša povedal, da je potrebno uskladiti različne poglede stroke, a da odstop od vladnega načrta sproščanja ukrepov skladno z epidemiološko sliko ni predviden.Glede vprašanja Desusa oziroma statusa te stranke v odnosu do vladne koalicije je povedal, da mu je odgovor na to vprašanje predstavljalo glasovanje Desusa pri osmem protikoronskem paketu. Tega so namreč njegovi poslanci podprli. »Ni nam pomembno, kaj se dogaja na kmečkih turizmih, pomembno je glasovanje v državnem zboru,« je povedal premier.