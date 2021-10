Stevanović ni fenomen tipa Zadković

V nadaljevanju preberite: Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stojanović, ki je nase močno opozoril z organiziranjem odmevnih protivladnih protestov proti pogojem PCT, je ljudi mobiliziral prek socialnih omrežij, predvsem facebooka. Na tej točki se postavlja vprašanje, ali je mogoče z mobilizacijo na socialnih omrežjih in s protesti zgraditi stranko populističnega tipa, ki bi se lahko uspešno potegovala za vstop v državni zbor.



»Potencial Zorana Stevanovića z gibanjem Resni.ca je med hrvaškim populistom Ivanom Viliborjem Sinčićem na vzhodu, ki je prek hrvaškega sabora prilezel do evropskega parlamenta, ter italijanskim humoristom in blogerjem Beppejem Grillom na zahodu, ki je s Giuseppejem Contejem prišel na čelo italijanske vlade,« ocenjuje dr. Dejan Verčič, profesor na FDV in partner v družbi Herman & partnerji.