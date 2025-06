Svetnika sama sebe izvolila v nadzorni svet: KPK potrdila kršitve v Logatcu

Iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) so sporočili, da sta občinska svetnika občine Logatec Damjan Menard in Klemen Stoševski kršila zakonodajo o integriteti, ker sta se znašla v nasprotju interesov. Po ugotovitvah Komisije sta januarja 2023 na seji občinskega sveta sodelovala pri glasovanju o sklepu, s katerim sta bila imenovana v nadzorni svet javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec (KPL). S tem, ko sta glasovala o samih sebi, sta se znašla v nasprotju interesov, so pojasnili na Komisiji, ki jima je v ločenem postopku izrekla tudi globo.

Postopek so na KPK uvedli na podlagi prijave iz leta 2023. Po pregledu dokumentacije so ugotovili, da sta oba svetnika ravnala v nasprotju z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V sporočilu za javnost so poudarili, da sta se svetnika z glasovanjem o samem sebi znašla v okoliščinah, kjer njun zasebni interes vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Zasebni interes v tem primeru predstavlja članstvo v nadzornem svetu, ki prinaša tako premoženjske kot nepremoženjske koristi.

Pri tem je Damjan Menard kršitev storil dvakrat. Poleg glasovanja na seji občinskega sveta je še pred tem, prav tako januarja 2023, kot član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sodeloval pri razpravi in glasovanju o predlogu kandidatov za nadzorni svet, med katerimi je bil tudi sam. Menard je po ugotovitvah Komisije sodeloval tudi v razpravi o sklepu na seji občinskega sveta.

Na Komisiji so poudarili, da »glasovanje zase sodi med najbolj tipične okoliščine, ki ustvarijo nasprotje interesov«. Po njihovem mnenju bi svetnika morala vedeti, da bosta s takšnim ravnanjem sprožila dvom v o objektivnosti in nepristranskosti celotnega postopka imenovanja. »Dosledno izogibanje nastanku nasprotja interesov je ključno za delovanje pravne države, zaupanje v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah«, so še zapisali v sporočilu.

Ugotovitve so pravnomočne, saj se obravnavana svetnika nanje nista pritožila z vložitvijo tožbe v upravnem sporu, so še dodali na Komisiji.