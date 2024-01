Tonin bi lahko tvegal kot nosilec liste

Tako dosedanja evropska poslanka Ljudmila Novak kot predsednik stranke Matej Tonin bosta na listi za evropske volitve, so potrdili v NSi po posvetu vodstva. Vrstni red pa bo – kot so zatrdili – znan šele spomladi, a po naših informacijah naj bi Novakova privolila tudi v možnost, da ne bo nosilka liste. S svojo kandidaturo naj bi si želela predvsem okrepiti listo, za katero si v stranki želijo, da bi bila kar najmočnejša.

Poleg njiju naj bi preostalih sedem kandidatnih mest predvidoma zasedli še vodja poslancev Janez Cigler Kralj, poslanec Jernej Vrtovec, župan občine Sveta Trojica David Klobasa, predsednica podmladka NSi Katja Berk Bevc, ljubljanska mestna svetnica Mojca Sojar in občinska svetnica na Ravnah na Koroškem Mojca Erjavec.

»Udeleženci posveta so ocenili, da bo morala Evropska unija narediti več za ohranitev evropskega načina življenja in zaostritev azilnih postopkov, ki jih številni ilegalni prebežniki zlorabljajo, da ostajajo v EU,« so sporočili še iz NSi, ki si ob napovedanem spopadu list za desne glasove želi vsaj ponoviti izvolitev evropskega poslanca. To jim napovedujejo tudi prve izvedene javnomnenjske ankete.

Če pa se to ne bo zgodilo, bo članstvo gotovo zahtevalo odgovornost Tonina kot predsednika stranke. Tveganje pa predstavlja tudi njegova morebitna izvolitev, saj bi se vodenje stranke s tako močnim terenom, kot ga ima NSi, dolgoročno lahko izkazalo za težavno.

A v stranki na posvetu naj še ne bi razpravljali o možnosti menjave Tonina, ampak naj bi izpostavljali celo možnost, da bi predsednik NSi uresničil »Pahorjev« scenarij iz leta 2008, ko je Borut Pahor kot evropski poslanec Socialne demokrate popeljal do zmage na volitvah in nato postal predsednik devete Vlade Republike Slovenije.

Znano je, da je Tonin že pred mesecem dni k sodelovanju in oblikovanju skupne liste povabil SLS in Anžeta Logarja oziroma njegovo Platformo sodelovanja, a so njegovo ponudbo v obeh zavrnili – neuradno je mogoče slišati, da je SLS menda zavrnila celo tri mesta na listi, ki so jim bila ponujena.

Prav samostojni nastop NSi je – pravijo sogovorniki – Novakovo spodbudil k temu, da se je odločila pomagati stranki pri pridobivanju glasov. Pred tem je namreč svojo kandidaturo pogojevala s prvim mestom, kjer pa je glede na njihove interne javnomnenjske ankete mnogi niso več videli.

Kaj bodo ločeni nastopi strank na desnici pomenili za delitev mandatov – na zadnjih dvojih volitvah je SLS nastopila ali s SDS ali z NSi –, še ni jasno, a edina do zdaj opravljena javnomnenjska raziskava, ki jo je za eno od strank opravila Ninamedia, kaže, da bi izpadla prav najmanjša članica Evropske ljudske stranke, to je SLS.