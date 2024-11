Tožba zaradi vprašanj o otrocih na razgovoru za službo

»Ali imate otroke, družino?« je vprašanje, ki ga na razgovoru za službo ne bi smeli postaviti nikomur, a ga, kljub izrecni zakonski prepovedi, mlade ženske še vedno pogosto slišijo.

Ena med njimi se je zaradi tega najprej obrnila na zagovornika načela enakosti. Ta je po izpeljanem postopku pritrdil, da gre za diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin starševstva in družinskega življenja. Ženska se je odločila za tožbo proti delodajalcu, pri čemer jo je zagovornik podprl in prevzel pravno zastopanje. »S tem poudarjamo nesprejemljivost takšnega početja. Ta tožba ima širši pomen, da se v družbi vzpostavijo mehanizmi za spoštovanje zakona in da se preprečijo taki dogodki,« je komentiral zagovornik načela enakosti Miha Lobnik in dodal, da so na uradu v zadnjih letih prejeli veliko prijav in klicev ljudi s podobno izkušnjo, večina pa se ne odloči za nadaljnje postopke. Diskriminacijo je ugotovil v še enem takšnem primeru, kjer je žrtev prav tako bila ženska in v javnem sektorju.

V konkretnem primeru se je kandidatka avgusta 2023 prijavila za delovno mesto svetovalca v skladu in je bilo vprašanje o otrocih in družini zadnje, ki sta ga postavili uslužbenki, zraven pa je ena dodala, da »to vpliva na delo, bolniške, odsotnosti«. Na skladu so potrdili tak potek razgovora, a po njihovi interpretaciji vprašanj nista postavili »z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za zaposlitev, temveč za spoznavanja kandidatke kot osebnosti ter iz razloga, da je bil pogovor na koncu bolj sproščene narave«. Kandidatka je že takrat odgovorila, da so to nelagodna in diskriminatorna vprašanja ter da zmore opravljati to delo in nima zasebnih ovir. Prijavo zagovorniku načela enakosti pa je oddala po razgovoru in ne po prejetem obvestilu o neizbiri na razpisano delovno mesto.