Tretji odmerek priporočen starejšim od 50 let in ranljivim

Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ, ki jo vodi prof. dr. Bojana Beović, je izdala nova priporočila za cepljenje. Še danes ali najkasneje jutri zjutraj jih bodo prejeli na vseh cepilnih mestih v državi, je napovedal direktor NIJZ Milan Krek. Spremembe se nanašajo predvsem na tretji, poživitveni odmerek, in na dodatni odmerek cepiva.

Posvetovalna skupina, ki jo vodi prof. dr. Bojana Beović, je imela sestanek tik pred prazniki, priporočila je napisala danes. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tretji, poživitveni odmerek cepiva je bil do sedaj priporočen za oskrbovance v domovih upokojencev in za starejše od 65 let, za posebno ranljive skupine, kot možnost pa je bil predviden tudi za vse druge, starejše od 18 let, ki ga želijo prejeti na lastno željo. V uporabi je bilo cepivo Comirnaty proizvajalca Pfizer-Biontech.

Poživitveno cepljenje po novem priporočeno

Od zdaj naprej velja, da je poživitveni odmerek priporočen oskrbovancem domov starejših in socialnih zavodov, osebam, starim 50 let ali več in posebej ranljivim ne glede na starost. Prav tako posvetovalna skupina priporoča cepljenje s tretjim odmerkom družinskim članom imunsko oslabljenih oseb, osebam z večjo poklicno izpostavljenostjo in osebam, ki so bile cepljene z vektorskimi cepivi.

Za poživitveni odmerek se uporabi praviloma mRNA cepivo, in sicer poln odmerek Pfizer-BioNTehcovega cepiva Comirnaty ali polovični odmerek, to je 0,25 ml Moderninega cepiva Spikevax, a le za osebe, starejše od 30 let. Za mlajše se absolutno priporoča Pfizer-BioNtechovo cepivo.

Preboleli poživitvenega odmerka ne potrebujejo

S poživitvenim odmerkom je možno cepljenje tudi za vse, ki imajo 18 let ali več.

Tisti, ki so dokazano preboleli covid-19, poživitvenega odmerka ne potrebujejo.

Priporočeno je, da je poživitveni odmerek injiciran šest mesecev po osnovnem cepljenju tako z mRNA cepivi kot po cepljenju z »mešano shemo« cepiv. Za tiste, ki so cepljeni samo z vektorskimi cepivi, posvetovalna skupina priporoča, da so cepljeni vsaj dva meseca po osnovnem cepljenju.

Milan Krek, direktor NIJZ je povedal, da bodo vsi cepilni centri prejeli nova navodila o cepljenju najkasneje jutri zjutraj. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Dodatni odmerek že dva meseca po osnovnem cepljenju

Poleg poživitvenega odmerka je posvetovalna skupina uvedla tudi pojem dodatni odmerek cepiva. Ta je priporočen za težje imunsko oslabljene osebe. Cepivo lahko prejmejo že štiri tedne po osnovnem cepljenju. Tudi za dodatni odmerek se praviloma uporabi mRNA cepivo, in sicer poln odmerek Pfizer-BioNTechovega cepiva ali poln odmerek Moderninega cepiva.

Le v primeru, da je uporaba mRNA cepiva kontraindicirana, se uporabi vektorsko cepivo.

Kontraindicirana uporaba pomeni, da je pri nekom zaznana preobčutljivost na predhodni odmerek enakega cepiva ali če je znana preobčutljivost na sestavino nekega cepiva. Cepljenje s cepivoma AstraZenece in Janssena se odsvetuje osebam s sindromom kapilarnega prepuščanja. O kontraindikacijah presoja izbrani osebni zdravnik ali lečeči specialist.

V Sloveniji so še vedno na voljo štiri cepiva, in sicer mRNA cepivi proizvajalcev fizer-BioNTech in Moderne ter vektorski cepivi proizvajalcev AstraZenece in Johnson&Johnsona. Cepljenje s cepivom Janssen je začasno ustavljeno.