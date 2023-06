UKC Ljubljana zaradi odhodov kadrov ministra poziva k sistemskim rešitvam

V UKC Ljubljana so na ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana naslovili dopis, v katerem opozarjajo na trend odhodov zaposlenih v zdravstveni negi. V dopisu, pod katerega se je podpisal generalni direktor UKC Marko Jug, ministra prosijo za sistemske ukrepe, ki bodo omogočili boljše pogoje za delo in možnost nagrajevanja v javnem zdravstvu.

Jug je v dopisu zapisal, da v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana že nekaj let opažajo trend, da strokovno visoko usposobljen kader s področja zdravstvene nege odhaja na manj zahtevna delovišča, denimo v referenčne ambulante ali h koncesionarjem.

»Potrdimo lahko tudi, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi v zelo kratkem času podalo pet zaposlenih na kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja kirurške klinike,« je zapisal Jug in dodal, da gre za medicinske sestre in inštrumentarke.

Njihove odpovedi so po informacijah UKC povezane z zaposlitvijo v koncesijski dejavnosti Tomislava Klokočovnika, ki bo po poročanju medijev delovala v prostorih celjske bolnišnice.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Oslabitev javnega zdravstva

»Zato v UKC Ljubljana opozarjamo, da tovrstni trendi, v nasprotju s pričakovanji, lahko prinesejo oslabitev, in ne krepitve javnega zdravstvenega sistema. Prosimo za ukrepe na sistemski ravni, ki bodo omogočili boljše pogoje za delo in možnosti večjega zaslužka oziroma nagrajevanja v javnem zdravstvenem sistemu,« so še zapisali v dopisu, ki so ga posredovali tudi STA.

Klokočovnik organizacijskih težav UKC Ljubljana za časnik Dnevnik, ki je prvi poročal o odhodih zaposlenih iz kliničnega centra, ni želel komentirati.

Kot je znano, je znani slovenski kardiolog Klokočovnik z vodstvom celjske bolnišnice podpisal pogodbo o izvedbi srčnih operacij s svojo ekipo ljudi, lastnimi aparaturami in zdravili. Za ta namen mu je bolnišnica odstopila štiri postelje zaradi lažje logistike operiranih bolnikov.

Srčni kirurg dr. Tomislav Klokočovnik. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Klokočovnik, ki je že pred 14 leti pridobil koncesijo za opravljanje srčnih operacij, pričakuje, da bo letos opravil 140 srčnih operacij v Celju.

Direktor celjske bolnišnice Dragan Kovačić je na novinarski konferenci prejšnji ponedeljek izrazil hvaležnost Klokočovniku za sodelovanje, saj s čakalnega seznama celjske bolnišnice za operacije na srcu na leto umre od pet do deset bolnikov.