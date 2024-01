Upokojenci dobivajo demagoško politično opcijo

V nadaljevanju preberite:

Člani iniciative Glas upokojencev in društva Inštitut 1. oktober, za katerima stoji nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar, danes v Ljubljani ustanavljajo upokojensko stranko. Za prihodnji mesec pa napovedujejo nov upokojenski shod.

Čeprav so Ruparju ob organizaciji prvih shodov logistično pomagali nekateri člani SDS, so v stranki uradno rezervirani do njegovega strankarskega projekta. V SDS pravijo, da na današnjem kongresu ne bo delegacije SDS, prav tako nimajo informacij, da se bo kongresa udeležil kdo od poslancev.

Na kongres stranke Glas upokojencev je bil vabljen tudi predsednik upokojenske stranke Desus Anton Rifelj. Sporočili so nam, da se Rifelj zaradi vnaprej načrtovanih obveznosti ustanovitve stranke ne bo udeležil. Iz stranke pa sporočajo, da se z retoriko gospoda Ruparja se nikakor ne moremo poistovetiti.