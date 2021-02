Upor s športom in pesmijo

Žoganje pred parlamentom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Boris A. Novak je recitiral svoje pesmi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pod geslom »S športom proti strahovladi« je tudi danes, kakor domala vsak petek od nastopa trenutne vlade pred slabim letom, v središču Ljubljane potekal protest.Ker so protestni shodi prepovedani, so protestniki nestrinjanje z vlado izkazovali s izvajanjem športnih aktivnosti na Trgu republike pred Državnim zborom.Več deset ljudi je kolesarilo, se žogalo, si podajalo frizbije in podobno. Eden najvidnejših protestnikovje prebral dolg spisek dogodkov oziroma »presenečenj, ki jih je pripravila strahovlada v zadnjem tednu«.Med drugim se je obregnil ob tako imenovano Nacionalno tiskovno komisijo kaznovanje taksisto v, kadrovanje v policiji , premierjeve napade na novinarje , pa tudi njegove izraze verske nestrpnosti s poobjavami islamofobnih zapisov na twitterju.Protestniki so izražali nasprotovanje tudi nekaterim ukrepom za zajezitev širjenja okužbe z novim koronavirusom, zlasti glasni so bili proti policijski uri.Pesnik in univerzitetni profesorje prebral več svojih pesmi, med njimi pesem, ki jo je napisal danes in govori o številu smrtnih žrtev covida-19 v Sloveniji. Teh je do danes že 3823.