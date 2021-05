V cepilnih centrih se pripravljajo na začetek cepljenja splošne populacije

V ZD Maribor vztrajajo pri lastni aplikaciji

Na Ptuju večjih sprememb ne pričakujejo

Tudi na Gorenjskem še čakajo dodatna pojasnila

V slovenskih zdravstvenih domovih se pripravljajo na spremenjeno strategijo cepljenja proti covidu-19 , ki bo od ponedeljka omogočeno tudi za splošno odraslo populacijo, hkrati pa tudi na prehod na nacionalno aplikacijo za prijavo na cepljenje. Nekateri tehnične napotke še čakajo, drugi bodo še prej cepili vse z njihovih hišnih seznamov.V mariborskem zdravstvenem domu zaradi širitve možnosti cepljenja na celotno odraslo populacijo v naslednjih dneh ne pričakujejo znatno povečanega števila ljudi. V četrtek so že naročili cepiva v skladu z veljavno strategijo in če bodo prejeli celotno količino, bi prihodnji teden lahko cepili vse tiste, ki so izkazali interes preko njihove hišne čakalne liste.Kot je za STA povedal direktor Zdravstvenega doma Maribor, bodo do sobote popoldne cepili vse ljudi, starejše od 50 let, ki so doslej izkazali interes za to, sicer pa so doslej porabili skoraj 60.000 odmerkov cepiv, tako da je nekaj več kot 21.000 ljudi že bilo cepljenih z obema dozama, ta številka pa se bo do sobote povišala še za dodatnih 1500 ljudi.Završnik za zdaj še nima podatka, koliko ljudi se je pri njih od četrtka prijavilo preko državne spletne aplikacije, trenutno pa še vedno uporabljajo lastno aplikacijo, saj bo verjetno potrebnih še nekaj dni, da se bo nova lahko povezala s tistimi, ki jih zdaj uporabljajo posamezni večji cepilni centri.»Za nas to načeloma ne predstavlja težave, ker bomo prihodnji teden cepili vse, ki so se prijavili pri nas. Gre za okoli 8000 ljudi. Zato predvidevamo, da naših podatkov sploh ne bomo rabili izvažati v državno aplikacijo,« je pojasnil prvi mož mariborskega zdravstvenega doma.Tudi na Ptuju večjih sprememb zaradi spremembe strategije ne pričakujejo. Dodatnih prostorov ne načrtujejo, bodo pa po besedah direktorice Zdravstvenega doma Ptujcepili več dni kot doslej. Cepijo po 1500 ljudi dnevno, če bodo dobili dovolj cepiva, pa bodo cepljenja naslednji teden opravljali tri dni.Ker bodo tudi pri njih vse prijavljene cepili hitro, jim ne bo treba prenašati podatkov v nov sistem, če to ne bo šlo, pa bodo ravnali v skladu z navodili. »Kako bo to potekalo, še ne vemo točno, a nam zagotavljajo, da se bodo podatki dali uparjati,« je še dodala direktorica osrednjega doma v Spodnjem Podravju, kjer so doslej z enim odmerkom cepili dobrih 11.500, z dvema pa še 6500 ljudi.Razlike med mestnim in bolj odročnimi haloškimi kraji so sicer kar velike, saj so na Ptuju cepili 24 odstotkov ljudi, v Žetalah ali Zavrču pa niti polovico te številke. Na teh območjih so se zato že lotili akcije ozaveščanja in pozivanja k cepljenju zoper covid-19.Direktor zavoda Osnovno varstvo Gorenjskeje za STA pojasnil, da danes pričakujejo še dodatna pojasnila predstavnikov ministrstva za zdravje, kako nova aplikacija za prijave na cepljenje deluje, kaj prinaša in na kakšen način bo z njo možno združiti podatke, ki jih ima vsak cepilni center.Vetrnik načrtuje, da se bodo prihodnji teden posvetovali s svojo programsko hišo, ki je pripravila njihovo lastno rešitev za prijave na cepljenje, ki jo uporabljajo zdaj, in se dogovorili, kako obe aplikaciji združiti in zagotoviti enotno prijavo.Kot je poudaril, s hitenjem na nov sistem ne želijo povzročiti dodatne zmede, zato se želijo najprej prepričati, da bo ta prehod nemoten. Po njegovih navedbah imajo sicer v svojem sedanjem sistemu za cepljenje prijavljenih še toliko ljudi, da lahko cepljenje izvajajo še vsaj 14 dni.