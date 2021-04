V ognju uničena še ena priljubljena postojanka

Katastrofa za najemnika in razvoj turizma

Dom na Osankarici so postavili v 60. letih prejšnjega stoletja, a so ga pred časom obnovili.



Požarna zaščita v nekaterih kočah neustrezna

Uničen dom ni imel statusa planinske koče oz. ni bil vpisan v razvid planinskih objektov pri Planinski zvezi Slovenije in z njim ni upravljalo planinsko društvo, tako da na PZS z dodatnimi informaciji ne razpolagajo.

Včeraj zvečer je do tal pogorel Dom na Osankarici, gasilcem je na srečo uspelo obvarovati vsaj betonski del stavbe , v katerem se nahaja muzej pohorskega bataljona. Planinska postojanka na 1200 metrih nadmorske višine, sicer zelo priljubljena družinska točka, je od leta 2007 v privatni lasti. Novi najemnikje imel z razvojem turizma na tem koncu velike načrte, saj je stavba nudila prenočišča, v bližini je bil tudi smučarski center Trije kralji.Dom stoji sredi Pohorskih gozdov v bližini Črnega jezera. V njem je urejen muzej pohorskega bataljona, v bližini pa spominsko obeležje zadnjega boja tega legendarnega bataljona. V muzeju so uredili razstavo Partizansko Pohorje, maketo zemljanke z muzealijami, maketo poslednjega bojišča pohorskega bataljona in projekcijo dokumentarnega filma. V poslednjem boju bataljona 8. januarja leta 1943 je padlo 69 njegovih borcev. Direktorica Muzeja NOB Maribor jepojasnila, da na srečo na razstavi ni bilo originalnih muzejskih eksponatov in da jo bodo, če se bo izkazalo, da je poškodovana, postavili znova.Vzrok požara še ni znan,pa predvideva, da je zagorelo zaradi dimnika, s katerim so v preteklosti že imeli težave.Vodja civilne zaščite Slovenska Bistricaje danes povedal, da so gasilci pri gašenju porabili več kot 50.000 litrov vode in da je bila to ena izmed večjih intervencij v zadnjem času. Poškodovanih ni bilo, se je pa ogenj razširil tudi na del gozda, a so ga gasilci še pravočasno lokalizirali. Kot je za Delo pojasnil lastnik koče, so stavbo iz 60. let prejšnjega stoletja pred časom obnovili – zamenjali so streho, okna, sanitarije in restavracijo ter spodnjo večjo sobo. Objekt je bil zavarovan, a kako bo z morebitno obnovo, lastnik še ni mogel reči.Posledice požara si je ogledal tudi bistriški župan, ki je dogodek označil za katastrofo tako za najemnika kot turistični razvoj Bistriškega Pohorja, saj je bil dom eno osrednjih prizorišč dogajanja. O nadaljnjih načrtih bodo po besedah župana razpravljali potem, ko bo končan ogled požarišča in znana višina škode. Planinski dom je že druga koča letos , ki je pogorela do tal. Februarja je ogenj popolnoma uničil Mozirsko kočo na Golteh, leta 2019 je pogorel Frischaufov dom na Okrešlju, obnova že poteka, še dve leti pred njim pa Kocbekov dom na Korošici. Vsaj v zadnjih dveh primerih ni šlo za požig. Omenjene tri postojanke so sicer spadale pod okrilje planinskih društev Mozirje oziroma Celje-Matica. Ob letošnjih požarih so se znova razplamtela mnenja o tem, kako je s protipožarno zaščito planinskih koč pri nas.Na Planinski zvezi Slovenija (PZS) se težav zavedajo, zato so lani z Zavarovalnico Triglav v 11. sezoni akcije Očistimo gore med 52 planinskih koč razdelili 152 protipožarnih ampul. Iz poročila o požarni varnosti v planinskih kočah iz leta 2018 je razvidno, da je bilo le 11 odstotkov pregledanih koč brezhibnih.Neustrezno v ostalih je bilo predvsem vzdrževanje strelovodov, gasilnikov in varnostne razsvetljave, evakuacijskih vaj v kočah skorajda ne izvajajo, kar nekaj jih ni imelo izdelanih niti požarnih načrtov. Plinske in električne inštalacije so ponekod povsem dotrajane. Kot je še razvidno iz poročila, za objekte na ekstremnih legah v Sloveniji ni posebnih predpisov glede požarne varnosti. Na PZS so sicer predlagali, da se to področje uredi, a bili zavrnjeni.