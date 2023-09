V prihodnjih tednih izplačila 640 milijonov evrov pomoči

Premier Robert Golob v prihodnjih tednih iz proračuna pričakuje za okoli 640 milijonov evrov neposrednih izplačil ljudem, gospodarstvu in občinam. »Nikoli v zgodovini te države ob nobeni nesreči ni bilo izplačanega toliko denarja, niti ne tako hitro,« je dejal v DZ v odgovoru na vprašanje poslanca Jerneja Vrtovca (NSi) glede ukrepov po poplavah.

Kot je dejal Golob, so izplačila v fazi potrjevanja in izvajanja, nekatera se bodo izvršila ta teden. »Nikoli do zdaj ni bilo gospodarstvo deležno predplačil za škodo,« je dodal. Prav tako doslej niso bile deležne 40 odstotkov preplačil občine in enako se je zgodilo pri ljudeh. »Ti so dobili denar prek Karitas in Rdečega križa za najnujnejše potrebščine, zdaj pa se pospešeno obdelujejo vloge. Ta izplačila bi morala biti izvršena do konca meseca,« je dejal.

Pospešeno se vzpostavlja tehnična pisarna. »Gre za posebno službo za pomoč najbolj ogroženim. Teh, ki so utrpeli za več kot 30.000 evrov neposredne škode, bo po ocenah nekaj več kot tisoč in ti bodo deležni individualnega svetovanja in obravnave. Nekateri bodo potrebovali nadomestne domove, nekateri denarno pomoč, nekateri pomoč pri reprogramiranju kreditov ali celo odpisu, nekateri pri zavarovalnicah,« je naštel.

Za nadomestne gradnje potrebujejo čas

Nadomestne gradnje kljub spremembam zakonodaje za njihovo pospešitev potrebujejo čas, pri tem po njegovih besedah ne moremo govoriti hitreje kot v roku naslednjih 12 mesecev. Vlada je za tiste, ki jim je treba čez zimo najti nadomestno bivanje, dala na razpolago stanovanjski fond, pri čemer gre za stanovanja brez najemnin. »Ta proces je vzpostavljen. Kdor nima urejenih bivalnih pogojev, naj se obrne na vlado, lahko tudi na klicni center 114,« je poudaril.

Na Vrtovčevo vprašanje, ali vlada načrtuje dvig povprečnine za občine, je Golob odgovoril, da bi bilo to krivično. »Niso vse občine enako prizadete. Denar bomo ciljno dali tistim občinam, ki ga potrebujejo. Za marsikatero občino iz Zgornje Savinjske doline bodo sredstva, ki jih bo dobila prek intervencije, večja od njenega občinskega proračuna,« je ponazoril.

Akontacij jim še niso mogli izplačati, ker se vloge za prijavo škode še procesirajo. »Upam, da bo v prihodnjih tednih to čim hitreje zaključeno, bodo pa prej izplačana intervencijska sredstva, tudi občinam,« je povedal. Kot je spomnil, je bilo potrjenih za 200 milijonov evrov izplačil, ki so v teku. Večina po njegovih navedbah odpade na občine ter na kmetijstvo, javno infrastrukturo in gospodarstvo.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Država bo za obnovo in razvoj potrebovala 6,7 milijarde evrov. »Načini, kako smo do te številke prišli, bodo eksplicitno pojasnjeni v predlogu zakona o obnovi in razvoju,« je povedal. V odgovoru na vprašanje Janija Prednika iz SD je Golob povedal še, da bo ena osrednjih točk zakona sklad za obnovo, a da končna rešitev za njegovo delovanje še ni znana. Pri tem je ponovil, da bodo vsa izplačila iz naslova popoplavne obnove javno objavljena.

V zakonu pa bodo specifične težave najbolj prizadetih regij naslovili s posebnimi razdelki, je orisal. Med njimi je naštel ekološko sanacijo Mežiške doline oziroma porečja reke Meže. »Mogoče bomo presenetili še s kakšnim drugim ukrepom, če se bomo tako dogovorili in bo ta razvojno naravnan,« je dodal.

Golob se je vsem, ki so doslej kakorkoli pomagali po avgustovski vodni ujmi, zahvalil in napovedal, da bo vlada prihodnji teden obiskala koroško regijo. Temu bo sledil obisk preostalih regij. »Kot vlada želimo kolektivno dati ljudem vedeti, da nismo pozabili na njihove regije,« je pojasnil.