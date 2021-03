V primorsko-notranjski se odpirajo terase gostinskih lokalov

KLJUČNI POUDARKI: Svetovalna skupina za covid-19 na današnjem sestanku o morebitnih novih ukrepih.

Ameriški mediji poročajo, da je posestvo nekdanjega predsednika ZDAMar a Lago na Floridi deloma zaprto zaradi izbruha okužb z novim koronavirusom. Do delnega zaprtja je po navedbah prišlo po tem, ko je tam potekala prireditev za zbiranje sredstev za senatno kampanjo nekdanje veleposlanice v Sloveniji. Lynda Blanchard je prva med republikanci razglasila namero, da se bo potegovala za sedež republikanskega senatorja iz Alabame Richarda Shelbyja, ki je napovedal, da se bo po letu 2022 upokojil.Mestni svet Miami Beacha je zaradi velike množice mladih turistov, ki tam preživljajo spomladanske univerzitetne počitnice, včeraj izdal odlok o podaljšanju policijske ure za območja blizu slavne plaže South Beach in predelov z nočnimi lokali. Policijska ura velja od 20. ure zvečer pa do šeste ure zjutraj za teden dni, čez noč pa so zaprli tudi nekatere avtoceste, ki povezujejo mesto Miami z Miami Beachem. Policija Miami Beacha je do nedelje aretirala najmanj tisoč ljudi, okrepila je patrulje in uvedla politiko ničelne tolerance. V soboto zvečer so morali na South Beachu razgnati množico s plastičnimi naboji in solzivcem.Univerza Johnsa Hopkinsa je v nedeljo naštela 53.000 novih okužb v ZDA in 770 smrti med osebami s covidom-19.Danes bodo lahko gostinci tudi v primorsko-notranjski regiji, poleg tistih v posavski in jugovzhodni, med 6. in 19. uro odprli terase in vrtove lokalov. Med drugim morajo zaposleni v gostinskih lokalih in gostje ves čas nositi maske, razen ko sedijo pri mizi, zaposleni se morajo enkrat na teden testirati (izjeme so cepljeni ali tisti, ki so bolezen preboleli in imajo zdravniško potrdilo).Obalno-kraška regija pa je prešla iz rdeče v oranžno fazo, tako da od sobote ni več omejitve gibanja iz in v regijo, od danes pa bo veljal tudi režim delovanja trgovin in storitev, kot velja drugod po državi. Brez testiranj zaposlenih lahko med drugim delujejo lekarne, bencinski servisi, pošta in dostavne službe, servisne delavnice za avtomobile in kolesa ter se opravljajo gradbena dela. Ob pogoju tedenskega testiranja zaposlenih lahko delujejo med drugim trgovine, druge servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov, storitve nepremičninskega posredovanja, storitve higienske nege (frizerski saloni, kozmetične dejavnosti ...), saloni za nego živali ter storitve strokovnega izobraževanja do deset oseb.Po naraščanju števila na novo potrjenih okužb z novim koronavirusom bo svetovalna skupina za covid-19 danes na rednem sestanku pretresala morebitne nove ukrepe za zajezitev epidemije. Vodja svetovalne skupineje v soboto ocenila, da smo na začetku tretjega vala epidemije, zelo verjetno pa je, da bo treba sprejeti nadaljnje ukrepe.V petek je sedemdnevno povprečje na novo potrjenih okužb po več kot mesecu dni spet preseglo številko 800, v soboto pa je glede na dan prej še naraslo in doseglo število 808. 14-dnevna incidenca okužb je po podatkih vlade narasla za sedem na 500. Po podatkih sledilnika za covid-19 je število aktivnih primerov okužb naraslo na 10.554.