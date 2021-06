V SDS in NSi zahtevajo razpravo o Levici

V SDS in NSi zahtevajo izredno sejo državnega zbora, na kateri bi obravnavali program Levice, saj ta po njihovem kaže na možnost protiustavnega delovanja., predsednik državnega zbora, je za mnenje o dopustnosti zahteve zaprosil zakonodajno-pravno službo (ZPS), saj je vprašanje ugotavljanja protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank v pristojnosti ustavnega sodišča.Na sejo, na kateri bi po predlogu SDS in NSi sprejeli priporočilo vsem državnim organom, naj okrepijo aktivnosti pri spremljanju, obravnavi in preprečevanju poskusov rušenja parlamentarne demokracije in drugih ustavnih temeljev, vabijo notranjega ministra(SDS) in obrambnega ministra(NSi) ter šefa SoveV sami zahtevi, ki so jo prvi objavili novinarji N1 Slovenija, predlagatelji sicer problematizirajo navedbe Levice, ki se nanašajo na zaustavitev privatizacije in zagotovitev javnega lastništva, izjave poslancain pa lažni manifest Levice, ki so ga objavili nekateri provladni mediji in katerega avtorstvo so v Levici zanikali.»SDS in njeno omrežje z manipulacijami, lažmi in ponarejanjem dokumentov v zadnjih tednih dela vse, da njenih apetitov za popolno oblast ne bi preprečili,« so se v odgovor na zahtevo SDS in NSi odzvali v Levici in dodali, da je NSi še enkrat dokazala, da med njo in SDS ni prav nobenih razlik. V naslednjem tednu so napovedali odziv s pravnimi sredstvi.