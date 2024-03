V SDS predlagali zamenjave Logarja, Irglove in Kaloha v delovnih telesih

Poslanska skupina SDS je DZ obvestila o menjavah svojih članov v delovnih telesih DZ. Članstvo odvzemajo poslancem Anžetu Logarju, Evi Irgl in Dejanu Kalohu, ki pred kratkim niso podpisali izjave o zvestobi stranki do konca mandata. Njihova mesta bodo zasedli drugi poslanci SDS, omenjeno trojico pa, kot kaže, čakajo tudi še nekatere druge posledice.

Prva v vrsti teh bo torej, sodeč po obvestilu, ki ga je DZ v imenu poslanske skupine SDS posredovala vodja poslancev SDS Jelka Godec, izguba članstva v delovnih telesih DZ. V odboru za zunanjo politiko bosta tako Irglovo in Logarja nadomestita poslanca Andrej Kosi in Žan Mahnič, v komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti pa bosta namesto Irglove in Kaloha sedla Alenka Helbl in Jože Tanko.

V komisiji za narodne skupnosti bo Kaloha zamenjal Danijel Krivec, v odboru za pravosodje Jože Tanko, v odboru za zdravstvo pa Jožef Jelen. Prav tako so v SDS DZ obvestili, da bo namesto Logarja v odboru za finance odslej sedel Tomaž Lisec, v odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide pa namesto Eve Irgl Zvonko Černač.

Pri tem se sklicujejo na 33. člen poslovnika DZ, ki med drugim določa, da poslanska skupina določi svoje člane v posameznem delovnem telesu glede na število mest, ki ji v tem delovnem telesu pripadajo, in o tem obvesti predsednika državnega zbora.

Če poslovnik glede zamenjave članstva govori zgolj o obvestilu DZ, pa glede predsedniških in podpredsedniških mest velja, da te »imenuje DZ na predlog poslanskih skupin, katerim na podlagi odločitve kolegija pripada mesto predsednika ali podpredsednika delovnega telesa«.

Ostali naj bi brez članstva v mednarodnih delegacijah

Omenjeni trije poslanci namreč zasedajo tudi vodilne funkcije v delovnih telesih DZ. Irglova je predsednica komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, Logar podpredsednik odbora za zunanjo politiko, Kaloh pa podpredsednik odbora za pravosodje. V SDS so sicer v omenjenem obvestilu sporočili nove člane v navedenih delovnih telesih DZ, niso pa predlagali imen za predsedniška in podpredsedniška mesta.

Poslanci naj bi nadalje ostali tudi brez članstva v mednarodnih delegacijah. Logar je namreč član delegacije DZ v parlamentarni skupščini Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), delegacije za sodelovanje z Organizacijo gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in nadomestni član delegacije v parlamentarni skupščini Sveta Evrope, Kaloh pa nadomestni član delegacije DZ v parlamentarni skupščini Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter član skupin prijateljstva z Republiko Hrvaško in z Madžarsko.

Eva Irgl in Anže Logar v državnem zboru. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V SDS naj bi ob tem državnemu zboru sporočili tudi nov sedežni red, po katerem bosta Logar in Irglova, ki zdaj sedita v prvi vrsti, dobila sedež v zadnji, kjer pa že ima svoje mesto tudi Kaloh. Prav tako omenjena trojica naj ne bi več prejemala vabil na redne tedenske seje poslanske skupine, ta jih tudi ne bo več uvrščala na seznam razpravljavcev, tako bodo lahko razpravljali samo še v primeru delitve preostalega časa.

Poteze SDS sledijo odločitvi omenjenih treh poslancev, ki niso podpisali izjave o zvestobi stranki in poslanski skupini do konca mandata. Predsednik stranke SDS Janez Janša je pri tem ocenil, da bo »očitno nastala samostojna poslanska skupina iz poslancev, ki ne sledijo več volji volivcev«.

Vsi trije omenjeni poslanci so sicer do tega trenutka še člani poslanske skupine stranke, na listi katere so bili izvoljeni, a se bodo, kot kaže, morali soočiti s posledicami svoje odločitve. Doslej se je na to odzval le Logar, ki je na družbenih omrežjih zapisal, da se je treba strinjati, da v politiki ni nikoli dolgčas. »Sem dolgoletni član te stranke in precej dobro poznam notranji ustroj delovanja, zato sem takšno odločitev v bistvu pričakoval,« je navedel. Meni, da s svojim delovanjem prispeva h krepitvi stranke na desnosredinskem polu, na mednarodnem nivoju pa trdno deli vrednote Evropske ljudske stranke (EPP). Tako namerava ravnati tudi v prihodnje.

»V politiko sem šel zato, da kaj naredim. Ne zato, da postanem del ukvarjanja samega s seboj. Zato tudi ne nameravam sodelovati v političnih bitkah 'vseh proti vsem'. Še posebej ne v internih. Preveč smo skupaj naredili, da bi besede to uničile,« je poudaril. Kot je še napovedal, bo nadaljeval z začrtanim delom v društvu Platforma sodelovanja. »Dokazali bomo, da se da drugače,« je sklenil.