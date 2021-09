V soboto in nedeljo odprti številni cepilni centri

09.07 V sektorju IKT se je povečalo število zaposlenih in samozaposlenih

07.12 Od danes nove izjeme izpolnjevanja pogoja PCT

Sektor IKT je v času pandemije covida-19 zelo zaželen. Leta 2020 ga je sestavljalo 9038 podjetij, kar je tri odstotke več kot leto prej. Prav tako se je za tri odstotke povečalo število zaposlenih in samozaposlenih, in sicer na 29.985. Zaposleni so ustvarili za 4547 milijonov evrov prihodka in 1795 milijonov evrov dodane vrednosti. Kot so ta teden objavili v državnem statističnem uradu, sektor IKT sestavljajo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo informacijsko-komunikacijske tehnologije ali z nudenjem storitev IKT. Ta podjetja omogočajo digitalno preoblikovanje gospodarstva in družbe in so pomembna tudi v času pandemije, saj med drugim zagotavljajo infrastrukturo za delo in izobraževanje od doma.Od danes pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) ni več treba izpolnjevati mlajšim od 15 let, dodane so še nekatere izjeme, denimo oskrba na bencinskih servisih, a le za osebe v tranzitu. Zaradi povečanega zanimanja za cepljenje pa bodo danes in nedeljo na prošnjo ministrstva za zdravje obratovali številni cepilni centri. Vlada je s spremembo odloka, ki ga je potrdila v četrtek, dvignila starostno mejo izpolnjevanja pogoja PCT z 12 na 15 let. Pogoja PCT tudi ni več treba izpolnjevati osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, ter osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane.Med izjemami od pogoja PCT so še uporabniki zdravstvenih storitev, če gredo na cepljenje proti covidu-19 ali testiranje na okužbo z novim koronavirusom, ter uporabniki poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice. Med izjeme od obveznega izpolnjevanja pogoja PCT za oskrbo na bencinskih servisih so uvrščene le osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje.