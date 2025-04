Vedno več starejših, ki ne zmorejo preživeti sami

Slovenska karitas je začela vseslovensko dobrodelno akcijo za pomoč ljudem z nizkimi prihodki, starejšim in za programe vključevanja trajno nezaposljivih v Sloveniji. Lani so v akciji zbrali 273.364 evrov in pomagali več kot 17.900 starejšim in 8600 posameznikom, ki so v delovno aktivni dobi, a ne zmorejo. Pomoči potrebnih je sicer vedno več, zlasti starejših, ki jih poleg revščine pestijo še osamljenost, izoliranost, izključenost.

Akcijo Pomagajmo preživeti in živeti je Slovenska karitas začela izvajati leta 2009, je spomnil generalni tajnik Peter Tomažič: »Tudi letos apeliramo na darovalce, da bi zbrali čim več sredstev za pomoč v obliki hrane, higienskih pripomočkov, plačila najnujnejših položnic.« Kot je dejal Tomažič, je na splošno število njihovih uporabnikov povezano z brezposelnostjo. Kljub temu pa opažajo naraščanje števila starejših uporabnikov: »Stiska starejših se je v zadnjih dveh letih zelo poglobila. Tisti, ki imajo nizke pokojnine – te še zdaleč niso sledile podražitvam hrane, storitev, kurjave in podobno – tega ne morejo nadomestiti z drugim delom ali kakšnimi drugimi alternativami.«

Tomažič je dodal, da je po epidemiji slabše tudi stanje na področju duševnega zdravja in zato krepijo tudi tovrstne programe. Del sredstev, zbranih v dobrodelni akciji, namenijo tudi za programe socialnega vključevanja. Program so poimenovali Gradimo skupnost, je pojasnila strokovna sodelavka Škofijske karitas Celje Jana Rovtar: »Želimo oblikovati prostor, kjer se bo posameznik, ki pride k nam, čutil sprejetega, kjer bo imel občutek varnosti, svoje mesto in svojo vlogo. S socialnim vključevanjem želimo odgovoriti še na druge vrste revščine, kot so revščina osamljenosti, izoliranosti, izključenosti, želimo odgovoriti na občutek neuspešnosti in nekoristnosti, stagnacijo na področju osebnega razvoja.«

Dobrodelno akcijo in delovanje Karitas so predstavili (z leve) sodelavka Škofijske karitas Celje Maja Golob, namestnica direktorice CSD Celje Nataša Omladič Ograjenšek, generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič in strokovna sodelavka Škofijske karitas Celje Jana Rovtar. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Dodala je, da je njihov cilj, da uporabniki naredijo korak naprej, ki je navzven lahko videti majhen: »Za nekatere to pomeni, da najdejo službo, da se povežejo z drugimi, da naredijo svoje življenje malo bolj pestro, za nekatere pa je korak že to, da zjutraj vstanejo iz postelje in se nekam odpravijo.« Uporabniki jih najdejo sami, včasih jih k njim napotijo iz centrov za socialno delo, zgodi pa se tudi, da kakšen od uporabnikov sam pripelje koga, kar je največji uspeh, je povedala Rovtarjeva: »Tako gradimo skupnost. V resnici jo gradijo naši uporabniki. Tisti, ki jim družba pogosto sporoča, da tega ne zmorejo več.«

Jubilej

Slovenska karitas bo prihodnji teden praznovala 35 let delovanja. Kot je spomnil Tomažič, je bila Karitas v Jugoslaviji prepovedana. Potem ko so jo 1. maja 1990 ustanovili, je zaradi hudih poplav tistega leta doživela hitro širitev. Lani je v 453 župnijskih Karitas več kot 10.100 prostovoljcev skupaj opravilo 670.580 ur prostovoljnega dela, v različne programe Karitas pa je bilo vključenih 145.316 ljudi. Pomoč v hrani je lani skupaj prejelo 91.070 ljudi, od tega 72.463 staršev z otroki in posameznikov, 17.982 starejših in 625 brezdomcev. Razdelili so 3755 ton hrane, 11.678 ljudi je dobilo dodatno pomoč v obliki plačila položnic, 14.359 otrok je dobilo pomoč za šolske potrebščine … Še vedno je bila potrebna pomoč po poplavah. Kot je povedal Tomažič, so pomagali 5000 gospodinjstvom v višini 14,5 milijona evrov, od tega je bila polovica javnih sredstev, polovico pa so zbrali z donacijami.