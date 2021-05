Vlada bo danes pretresala postopek imenovanja evropskih tožilcev

Pregled dogodkov

Na redni tedenski seji tudi o državnem proračunu in splošnem dogovoru v zdravstvu



Na dnevnem redu sta še obravnavanje predloga usmeritev za pripravo predloga sprememb državnega proračuna za leto 2022 in predloga proračuna za leto 2023. Kot so napovedali v vladnem uradu za komuniciranje, bodo pri obeh v ospredju ukrepi za okrevanje.



Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala tudi novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katero želi zagotoviti še učinkovitejše delovanje policije kot celote. Na dnevnem redu so še spremembe zakona o nadzoru državne meje in predlog sklepov v zvezi s splošnim dogovorom v zdravstvu.



Po koncu seje bo sledila tudi dnevna novinarska konferenca, ki bo nadomestila konferenco o aktualnem stanju epidemije, katera običajno poteka ob 11. uri.

Oster odziv pravnikov

Pravna stroka si je enotna, ko je kritična glede razveljavitve postopka imenovanja tožilcev. FOTO: Igor Zaplatil/Delo

Po tem, ko smo na Delu objavili predlog sklepa o razveljavitvi sedanjega postopka izbire dveh evropskih delegiranih tožilcev , so se nakopičili komentarji pravne stroke, odzval se je tudi premier. Ta je včeraj novinarjem potrdil, da v Sloveniji obstaja težava s postopkom, kot dodaja, pa zastoj v Sloveniji naj ne bi oviral začetka delovanja evropskega tožilstva.Premier Janša je za danes napovedal pregled postopka glede imenovanja evropskih tožilcev: »Vlada bo v četrtek na seji preverila postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, nato se bomo odločili, ali bomo postopek ponovili ali ga bomo nadaljevali.«Spomnimo, da postopek imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev stoji že nekaj mesecev. Državnotožilski svet je za ta položaj predlagalin, svojo izbiro pa so v minulih dneh znova več potrdili. V tem duhu so v včerajšnjem sporočilu za javnost poudarili, da oba predlagana kandidata izpolnjujeta vse pogoje, ki so bili predpisani z zakonom in z drugimi predpisi, ki so bili določeni v objavljenem javnem pozivu. »Državnotožilski svet z zaskrbljenostjo spremlja aktualne objave o tem, da naj se vlada ne bi seznanila s predlogom državnotožilskega sveta,« so še zapisali v objavi.Po prepričanju nekaterih sogovornikov Dela sta kandidata, ki ju je za ta položaj predlagal državnotožilski svet, moteča za predsednika vlade Janeza Janšo in stranko SDS. Vlada se s predlaganima kandidatoma vse do danes ni seznanila. Evropska komisija je zato Slovenijo že večkrat pozvala k ukrepanju, saj naj bi evropsko javno tožilstvo začelo delovati 1. junija.Evropska komisija je včeraj tudi uradno potrdila, da bo evropsko javno tožilstvo začelo delovati 1. junija letos.Iz Bruslja so medtem že sporočili, da obžalujejo neimenovanje tožilcev: »Evropska komisija obžaluje, da Finska in Slovenija še nista imenovali svojih evropskih delegiranih tožilcev,« so sporočili iz tiskovne službe EK. Pričakujejo, da bosta imeni predložili kot nujno zadevo. Z obema državama so v stiku za rešitev tega vprašanja. Evropska komisija je danes uradno potrdila, da bo evropsko javno tožilstvo začelo delovati 1. junija. »Bližamo se ciljni črti: ustanovili bomo prvi neodvisni urad EU za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj, ki škodijo proračunu EU. Od 1. junija se bodo evropski tožilci pod odločnim vodstvomborili proti storilcem kaznivih dejanj in zagotavljali, da ne bo noben evro zapravljen za korupcijo ali goljufijo,« je opozorila podpredsednica za vrednote in preglednostGlede dogajanja pa so svoja razmišljanja strnili tudi domači pravni strokovnjaki, ki so glede morebitne razveljavitve imenovanja tožilcev zaskrbljeni.Med prvimi vidnimi odzivi je bilo včerajšnje sporočilo generalnega državnega tožilca Draga Škete , ki je mnenja, da lahko takšna odločitev vlade predstavljala arbitrarni poseg v neodvisnost in samostojnost državnega tožilstva ter odločitev, ki je nezakonita, in v nasprotju z ustavo.Podobnega mnenja je ustavni strokovnjak, ki opozarja, da bo - četudi vlada sprejme nov zakon, ki bi urejal imenovanje tožilcev – kršitev, ki bi si jo privoščila s sprejetjem sklepa, ostala in ne bo izbrisana, saj se zakonodaja sprejema za naprej in ne tekoče oziroma končane postopke imenovanja.Na Twitterju se je oglasil tudi pravnik, ki piše, da se »zadeva pelje v smeri upravnega spora in začasnega zadržanja sklepa vlade, če bo sprejet. Težko popravljivih posledic ne bo težko dokazati.«Do dejanj je bil kritičen še ustavni pravnik Saša Zagorc : »Črkobralsko razumevanje zakona, da bi moral državnotožilski svet (DTS) nujno in brez izjeme predlagati točno tri kandidate za evropskega delegiranega tožilca (oziroma celo šest, kot piše v predlogu sklepa vlade), je za lase privlečeno in gre za zlorabo pristojnosti oziroma pravno huliganstvo, zlasti v smislu dolžnosti države članice, da predlaga vsaj dva kandidata evropskemu glavnemu tožilcu do 1. junija 2021,« razmere ocenjuje Zagorc.Na sklep o razveljavitvi se za zdaj še ni odzvala ministrica za pravosodje, ki je sicer zatrdila, da od strokovno izbranih kandidatov ne bo odstopila. Na ministrstvu za pravosodje so že napovedali, da se bo odzvala po odločitvi vlade.