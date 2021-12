Vlada soglašala z imenovanjem Jožeta Golobiča za direktorja UKC Ljubljana

Vlada je dala soglasje k imenovanju Jožeta Golobiča za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKCL) za mandatno dobo štirih let.

Svet zavoda UKCL je dne 30. 8. 2021 objavil razpis za prosto delovno mesto generalnega direktorja zavoda za štiriletni mandat, in sicer v časopisih Delo in Dnevnik, na spletni stani mojedelo.com in spletni strani UKC Ljubljana ter istega dne na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Razpisna komisija Sveta zavoda UKCL se je sestala 16. 9. 2021 in ugotovila, da sta na razpis za delovno mesto generalnega direktorja UKCL pravilno in pravočasno prispeli dve vlogi. Poleg Golobiča se je prijavila še zdravnica in nekdanja predsednica Zdravniške zbornice Gordana Kalan Živčec.

Komisija je v nadaljevanju ugotovila, da sta kandidata poslala nepopolni vlogi, zato ju je pozvala na dopolnitev, z rokom dopolnitve 22. 9. 2021. Komisija je nadalje ugotovila, da je v UKCL 22. 9. 2021 prispela še ena vloga. Kandidat ni predložil ustreznih dokazil, zato je pozvan k predložitvi manjkajočih dokazil, z rokom dopolnitve 27. 9. 2021.

Svet zavoda je na svoji 8. redni seji, ki je potekala dne, 27. 9. 2021 soglasno sprejel sklep, da se za generalnega direktorja UKCL imenuje Golobič, s čimer je torej danes vlada soglašala.

Je pa Golobič na potrditev vlade v primerjavi z njegovimi predhodniki čakal neverjetno dolgo. Vlada je na primer že 18. novembra potrdila direktorja SB Nova Gorica, čeprav je tamkajšnji svet zavoda kandidata za vodilni položaj izbral kasneje, kot so ga v ljubljanskem UKC.

Zakaj so z imenovanjem Golobiča tako dolgo odlašali, ni znano. So pa v javnosti po njegovem imenovanju na svetu zavoda odjeknile informacije o njegovi pretekli poslovni poti, o čemer smo poročali tudi v Delu.