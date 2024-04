Vlada in sindikati javnega sektorja znova na krovnih pogajanjih

V okviru pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi plačnih nesorazmerij je danes predvideno srečanje na krovni ravni, torej predstavnikov vlade in vseh reprezentativnih sindikatov. Namenili naj bi ga predvsem pregledu poteka pogajanj, ki se odvijajo na več ravneh, tako v okviru predvidenih plačnih stebrov kot delovnih skupin.

Na dnevnem redu današnjega srečanja so tako poročilo o poteku stebrnih pogajanj, torej pogajanj po dejavnostih, poročilo delovne skupine za usklajevanje predloga zakona o javnih uslužbencih in poročilo delovne skupine za pripravo predloga časovne dinamike in načina odprave nesorazmerij v osnovnih plačah.

Za oblikovanje slednje so se odločili na zadnjih krovnih pogajanjih pred slabim mesecem dni. Presodili so, da bi v okviru delovne skupine, v kateri bo manjše število ljudi kot na krovnih pogajanjih, kjer sodelujejo predstavniki več kot 40 sindikatov, morda lažje prišli do kompromisnih rešitev. Odprta namreč ostajajo nekatera ključna vprašanja, med drugim v kakšnem obdobju in po kakšni dinamiki bi odpravljali plačna nesorazmerja ter vprašanje usklajevanja plač z inflacijo v času realizacije dogovora.

Podpredsednik vlade Matej Arčon je prejšnji teden ocenil, da gredo tako stebrna kot krovna pogajanja o plačah v javnem sektorju v pravo smer. Pojasnil je, da je vladna stran za plačno reformo pripravljena nameniti 1,3 milijarde evrov in da želijo pogajanja s sindikati predvidoma do poletja zaključiti. Sindikatom pa je sporočil, da je edina in prava pot do dogovora pogajalska miza, ne stavke in protesti.

Po besedah vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakoba Počivavška je nujno, da se do poletja dogovorijo, ali jim bo uspelo ali ne, pa je prezgodaj govoriti, saj morajo »streti še kar nekaj zahtevnih vprašanj«. Kot je dejal, delo poteka kar intenzivno.

V delu sindikatov so sicer izrazito nezadovoljni. Zdravniki po neuspešni mediaciji z vladno stranjo nadaljujejo stavko, ki so jo začeli 15. januarja. V sredo se obeta nov stavkovni dan na upravnih enotah, od druge polovice februarja so v stavki operaterji na številki 112. Stavke ne izključujejo niti v Policijskem sindikatu Slovenije (PSS), svet katerega se je prejšnji teden preoblikoval v stavkovni odbor.