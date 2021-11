Vlada je ljudstvo prepustila prekuženosti

Predsednik države bo volitve razpisal na prvi datum, ko je to mogoče po rednem roku. Odločitev prihaja v času zahtev po predčasnih volitvah in v globoki epidemiološki krizi, meni Delov komentator Ali Žerdin. Janez Markeš dodaja, da je neznanka zlasti, kako bo na razpoloženje ljudi vplivala epidemija, ko bo v bolnišnicah zmanjkalo prostora.

Žerdin je spomnil, da se je v preteklem tednu pričakovalo, da bo v primeru zaprtja države odstopil minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, v primeru da do zaprtja ne bi prišlo pa minister za zdravje Janez Poklukar. Odstopil ni nobeden, sprejeti pa so bili skrajno čudaški ukrepi, ki niso vredni besede ukrep, meni Žerdin. Markeš se strinja, da je to običajno v državi, kjer dane besede nihče ne jemlje več resno.

Vlada se je očitno odločila ljudstvo prepustiti samim sebi oziroma prekuženosti z virusom, je dejal Markeš. Vprašanje pa je ali bo to politični fatalizem še povečalo, ali bo ljudstvu prekipelo in se bo to poznalo na volitvah.

S kaotičnostjo pandemije in iracionalnih vladnih ukrepov je sovpadel še napad na javno zdravstvo, je opozoril Markeš. Čakalne vrste v javnem zdravstvu ljudje tirajo v bes, je opozoril. Meni, da bi bilo hkrati treba rešiti sistem javnega zdravstva in rešiti politično krizo, ki jo povzročajo nesposobni in nezaupanja vredni ministri.

Komentatorja menita, da ni v takšnem političnem okolju ni naključje, da se oblikujejo pobude civilne družbe. Žerdin meni, da bi si morale upati nastopiti še bolj izrazito politično in oblikovati svoje politično krilo, ki bi se potegovalo za oblast. »Treba je preseči razumevanje, da je polje politike avtomatično umazano,« je opozoril Žerdin. Markeš meni, da je v današnjem političnem in medijskem okolju težko začeti novo politično gibanje.