Marko Lotrič: Vlada naj se izogiba nepremišljenim odločitvam

Državni svet pričakuje, da pri pripravi novega sanacijskega zakona – zakona o obnovi – ne bo hitenja, vse dileme in nerešena vprašanja pa da se bo predhodno uskladilo in nato zapisalo v predlog zakona. Pričakujejo tudi, da bo zakon o obnovi sprejet po rednem postopku, kar bo omogočilo temeljit premislek in celovito obravnavo. Med rešitvami, pri katerih je bilo premalo premišljenosti oziroma so bile prezgodnje, predsednik državnega sveta Marko Lotrič izpostavlja 14. avgust, dan solidarnosti. »Ta dan je po ocenah gospodarstvo stal 120 milijonov evrov, učinek pa je negotov.«

Da je hitenje lahko sporno, je opozorila tudi parlamentarna zakonodajno pravno služba.