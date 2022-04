Robert Golob bo začasni vodja svojih poslancev

V parlamentu bo po novem pet poslanskih skupin, torej pol manj kot ob iztekajočem sklicu. Predsednica državnega zbora bo najverjetneje postala Urška Klakočar Zupančič, podpredsednica Gibanja Svoboda. Če bo na tajnem glasovanju prejela najmanj 46 poslanskih glasov, bo eno od treh najvišjih funkcij v državi pri nas prvič zasedla ženska. Ustanovna seja državnega zbora, na kateri bodo potrjeni mandati novoizvoljenim poslancem, bo predvidoma 13. maja. Šele po tem se bodo tudi uradno oblikovale poslanske skupine.

Če so se torej v Gibanju Svoboda dogovorili, da bo njihova članica vodila parlament, pa o tem, kdo bo vodil največjo poslansko skupino, v kateri je kar 41 poslancev, še ni nič znanega. Kandidata, ki bo sposoben obvladovanja največje poslanske skupine do zdaj, še ni, zato bo njeno vodenje začasno prevzel kar predsednik stranke

Z imenovanjem za predsednika vlade in nato potrditvijo vlade se bo sicer seznam tistih, ki bodo sedeli prihodnja leta v poslanskih klopeh, spremenil. Kar nekaj izvoljenih poslancev bo namreč prevzelo druge funkcije, zato bi lahko bil odgovor na vprašanje, kdo bo vodja poslanske skupine, odvisen tudi od razdelitve drugih funkcij.

Pričakovati je, da bo Golob v premierski kabinet sprejel svojega političnega sopotnika iz Nove Gorice, nekdanjega župana Mateja Arčona, ki se mu je po izstopu iz lokalne politike pridružil v Gen-I, nato pa sledil v politiko na državni ravni.

V SD, ki naj bi bila s sedmimi poslanci sestavni del nove koalicije, bo vodja poslanske skupine predvidoma ostal dolgoletni poslanec Matjaž Han, ki je bil v parlament izvoljen prvič leta 2004. Slišati je, da si tega izkušenega politika vsi v stranki in tudi zunaj nje, na tem mestu ne želijo več, glede na razmerja sil in ne glede na to, da za ponovni prevzem vodenja poslanske skupine potrebuje soglasje predsedstva SD, po ocenah sogovornikov vendarle ni pričakovati spremembe na vrhu poslanske skupine.

Glede na volilni rezultat SD, ki je slabši kot na državnozborskih volitvah leta 2018, bo stranka poskušala poskrbeti tako za službe tistih nekdanjih poslancev (, nekdanjega predsednika SD, in za poslanska prestopnika Gregorja Židana ali Franca Trčka), ki so tokrat ostali pred vrati parlamenta, kot nekaterih drugih članov. Med drugim bo treba tako poskrbeti tudi za podpredsednicoter. Špekulira se, da bi lahko postala ministra.

Predsednica stranke Tanja Fajon, ki je bila izvoljena za poslanko, bo zato sicer zapustila evropski parlament, a ne bo sedla v klopi državnega zbora, ampak računa na položaj podpredsednice vlade in funkcijo ministrice za zunanje zadeve, nadomestil pa jo bo Jonas Žnidaršič.

V Levici bo začasno funkcijo vodje poslanske skupine opravljal Matej Tašner Vatovec, sedanji vodja poslanske skupine. Ali ga bodo v stranki spet postavili na to mesto tudi po uradni formaciji poslanskih skupin, bi lahko bilo odvisno tudi od tega, ali bo Vatovec zasedel funkcijo v vladi. Omenja se namreč kot kandidat Levice za ministra.

Po tem, ko je tri mandate poslansko skupino SDS vodil, ga je v iztekajočem mandatu nadomestil Danijel Krivec. Ker velja za zmernejšo linijo in je bil občasno popustljivejši – kot bi to trša linija v stranki želela – tudi do svojih partnerjev, še ni povsem jasno, ali bodo v SDS to funkcijo spet zaupali njemu. O tem se v stranki še ne bi pogovarjali. Krivic pa nam je potrdil, da vodja za zdaj postaja on.

Tudi v NSi pravijo, da ta tema še ni bila na mizi. O njej bodo predvidoma govorili po prvomajskih praznikih, a vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat pravi, da je, čeprav je premišljeval o tem, ali naj se na parlamentarne volitve sploh spet poda, pripravljen spet voditi poslansko skupino, če bo takšna volja v stranki. »Gre za res zelo veliko dela,« priznava Horvat, s katerim so bili v stranki na tej poziciji sicer vedno zadovoljni. Nekaj negotovosti bi lahko vneslo le vprašanje vrnitve prvaka Mateja Tonina v poslanske klopi. Med letoma 2014 in 2018 je namreč on opravljal funkcijo vodje poslanske skupine.