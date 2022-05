SDS in NSi v masovno vlaganje zakonov, poteze koalicije blokirane

V parlamentarno proceduro so poslanci SDS in NSi takoj po današnji potrditvi poslanskih mandatov po naših informacijah vložili 27 zakonodajnih predlogov. V poslanski skupini NSi so potrdili, da so jih sami vložili sedem. »Gre za rešitve, ki jih v prejšnji konstalaciji nismo mogli izpeljati,« je povedal Danijel Krivec, začasni vodja poslanske skupine SDS, in dodal, da so napovedali, da bodo »konstruktivna opozicija«.

Med zakoni, ki so jih vložili opozicijski poslanci, sta tudi novela zakona o medijih in zakona o RTV Slovenija, ki so jo prav danes z namenom depolitizacije želeli vložiti poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice.

To torej pomeni, da bo državni zbor moral najprej obravnavati vse njihove zakone, šele zatem bodo lahko obravnavani koalicijski predlogi.