Tuji mediji o tem, da smo Slovenci izvolili nekdanjo odvetnico Melanie Trump

»Slovenija je za prvo predsednico države izvolila odvetnico, ki je povezana z nekdanjo prvo damo ZDA Melanio Trump. Nataša Pirc Musar je novinarka in pravnica, ki je kandidirala kot neodvisna kandidatka s podporo slovenske levosredinske vlade. Premagala je nekdanjega zunanjega ministra Anžeta Logarja – veterana konservativne politike,« pišejo pri britanskem BBC in dodajajo: »Pirc Musarjeva je bila v časih predsedniškega mandata Donalda Trumpa odvetnica njegove žene rojene v Sloveniji. Leta 2016 sta Pirc Musarjeva in njena stranka v Sloveniji vložili tožbo proti reviji Suzy, v kateri so namigovali, da je Melania Trump v času mednarodne manekenske kariere delala kot elitna spremljevalka. V primeru je bila sklenjena zunajsodna poravnava.«

Na to, sicer zgolj mimogrede, niso pozabili spomniti niti pri Guardianu, kjer so v sicer temeljitejši politični analizi slovenske predsedniške tekme zapisali: »Logar, zunanji minister v nekdanji vladi desnopopulističnega nekdanjega premiera Janeza Janše, je oktobra zmagal v prvem krogu volitev, a ni dobil zahtevane večine ... Ankete so od drugega kroga dalje napovedovale zmago Nataši Pirc Musar. Domnevno zaradi tega, ker se Logar ni distanciral od svojega nekdanjega šefa, ki je znan po tem, da povzroča razdore in ima za tesnega zaveznika madžarskega skrajnodesničarskega voditelja Orbána. Slovenski okoljevarstvenik in premier Robert Golob, ki je junija letos nasledil Janšo, je opozoril, da bi glasovanje za konservativnega kandidata državo pahnilo nazaj v 'temne čase'.« V Guardianu navajajo še, da je Pirc Musarjeva nekdanja novinarka in voditeljica osrednje slovenske informativne oddaje ter da se je izobraževala tudi na CNN in medijskem oddelku univerze Salford, preden je doktorirala iz prava na dunajski univerzi.

Britanci niso spregledali niti največje afere, povezane s Pirc Musarjevo in podjetjem v lasti njenega moža. Kot navajajo v Guardianu, je med volilno kampanjo veliko medijske pozornosti pripadlo mreži podjetij v lasti nje in njenega moža ter obtožbam, da sta del svojega premoženja prenesla v davčne oaze. »Nekdanji premier Janša je v šaljivem slogu drugi krog označil za spopad med vrednotami slovenske osamosvojitve na eni strani in vrednotami davčnih oaz na drugi. V slovenskem parlamentarnem sistemu je vloga predsednika pretežno ceremonialna. Je pa Pirc Musarjeva že nakazala, da bo drugačna od odhajajočega predsednika Boruta Pahorja, ki je v svojih dveh mandatih le redkokdaj posegal v notranjepolitična vprašanja.«

V francoskem Le Mondu so pisali tako o povezavi novoizvoljene predsednice z Melanio Trump, njeni navdušenosti nad vožnjo z motorjem kot tudi o domnevnem skrivanju premoženja v davčne oaze. »Slovenija je izvolila predsednico, ki verjame v Evropsko unijo, v demokratične vrednote, na katerih je nastala EU,« je dejala novinarjem in dodala, da »se bom potrudila, da se bodo politiki poenotili pri strateških vprašanjih«. Zagovornica človekovih pravic je obljubila, da bo v novi vlogi, ki je pretežno ceremonialna, glas žensk v Sloveniji in tujini ter moralna avtoriteta. »Predsednik ne more biti nevtralen [...] in ne imeti mnenja [...] Nikoli me ni bilo strah spregovoriti,« je nekdanja 54-letna televizijska voditeljica povedala za francosko agencijo AFP.

Za AFP, ki ga povzema Le Monde, je volitve komentiral tudi Vlado Miheljak, profesor na Fakulteti za družbene vede UL: »Te volitve so še enkrat potrdile glasovanje proti Janezu Janši. Logar nocoj ni največji poraženec, ampak je to Janša,« je poudaril za AFP.

Ameriško-nemški Politico kar v naslov zapiše, da smo Slovenci na volitvah za predsednico države izvolili nekdanjo odvetnico Melanie Trump. Ta je menda za ameriško tiskovno agencijo dejala: »Moja prva naloga bo odprtje dialoga med vsemi Slovenci.«