V Desus na volitve sami, poslanci nazaj h bivši predsednici

Propadli so namreč dogovori Desusa za skupni nastop s stranko Lide, saj je njen predsednik Igor Zorčič sporočil, da niso dosegli soglasja o tem, kdo vse naj bi bil del te koalicije. Lide se je o sodelovanju pogovarjal z LDS, kar pa ni bilo sprejemljivo za vse v Desusu. Zataknilo naj bi se pri času in v kakšni obliki bi LDS sploh kadrovsko in finančno sodelovala.

Stranko Lide, ki na parlamentarne volitve zdaj sploh ne bo odšla, je za tem zapustilo več vidnih članov. Šlo naj bi predvsem za tiste, ki so si ob vstopu obetali povezovanje s stranko pod vodstvom Roberta Goloba. To so si obetali tudi v Desusu, a jih je Golob zavrnil. Predsednik Gibanja Svoboda pa je zanikal, da jim je odsvetoval, naj se sploh podajo na volitve.

Javnomnenjske raziskave namreč Desusu ne napovedujejo skoraj nikakršne možnosti za preboj, a Jasnič ni še povsem obupal, saj da jim je že večkrat kazalo slabo pred volitvami, pa jim je vseeno uspel preboj. Desus bo za nastop najverjetneje moral tudi zbirati podpise volivcev, saj po dolgotrajnem sporu s svojo poslansko skupino nimajo zagotovljenih več treh poslanskih podpisov. Zaenkrat sta njihova člana le še vodja poslanske skupine Franc Jurša in Ivan Hršak, ki pa razmišlja o možnem prestopu in kandidaturi pri Naši deželi Aleksandre Pivec. Enako tudi Branko Simonovič, ki so mu celo že merili možnost izvolitve v Postojni in Ljubljani.

Jasnič je sicer navedel, da so v Desusu sprejeli tudi sklep, da do petka popolnijo svojo kandidatno listo.