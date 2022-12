Zaposlovanje županovih kadrov, preden se poslovi

Dva dni po lokalnih volitvah, na katerih volivci Bojanu Šrotu niso namenili še sedmega mandata, je Mestna občina Celje objavila razpis za zaposlitev za nedoločen čas v službi za odnose z javnostmi in promocijo v kabinetu župana. Kandidati se lahko prijavijo še danes. Na ministrstvu za javno upravo opozarjajo, da do konstitutivne seje župan opravlja le tekoče posle, kamor kadrovanje ne sodi.

Razpis je bil objavljen v torek na spletni strani Mestne občine Celje in zavoda za zaposlovanje. Časa za prijavo imajo kandidati le štiri dni, torej še danes. Ker gre za zaposlitev na strokovno-tehnično delovno mesto, rok za prijavo ne sme biti krajši od treh delovnih dni, česar so se, kot pojasnjujejo na občini, držali in dodali: »Izkušnje kažejo, da se kandidati prijavljajo v prvih dneh in daljša objava nikakor ne pomeni večjega števila prijavljenih kandidatov.«

Precej bolj sporno je dejstvo, da zaposlujejo v času, ko je znano, da na občino prihaja novi župan. Trenutno v službi za odnose z javnostmi in promocijo v kabinetu župana delajo trije zaposleni, eden od sodelavcev v občinski službi za odnose z javnostmi pa je, poleg še enega na občini, zaposlen na zaupanje župana. To pomeni, da se ob odhodu dosedanjega župana Bojana Šrota z občine poslavlja tudi on. Ta razpis bi mu omogočil nadaljevanje dela na občini, tokrat za nedoločen čas. Po zakonu, pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo, »o zaposlitvah odloča predstojnik. Predstojnik občinske uprave je župan.«

Zgolj tekoči posli

Mandatna doba župana, pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo, traja do prve seje novoizvoljenega mestnega sveta. Konstitutivna seja mestnega sveta bo 20. decembra. A to ne pomeni, da lahko dosedanji župan do takrat počne vse kot do zdaj, odgovarjajo na ministrstvu: »Župan, ki mu po opravljenih volitvah izteče mandat, do konstitutivne seje, ko bo potrjen mandat novemu županu, opravlja tekoče posle. Kadrovanje, podpisovanje finančnih obveznosti in predlaganje novih splošnih aktov ne spadajo med tekoče posle.«

Na Komisiji za preprečevanje korupcije konkretnega primera ne morejo komentirati, zapisali pa so, da »za vsa delovna mesta v subjektih javnega sektorja velja, da naj jih zasedajo osebe z visoko stopnjo osebne integritete in strokovnosti, hkrati pa je pomembno, da so vsi postopki zaposlovanja ali imenovanja izpeljani objektivno in nepristransko, saj lahko zgolj na ta način zagotavljajo sledljivost in transparentnost ter sledijo cilju javnega interesa. Pri tem morajo biti izkazane tudi potrebe po zaposlitvah oseb, ki predstavljajo osnovno za začetek postopkov zaposlovanja.«

Na vprašanje, ali ne bi bilo bolj primerno in higienično, da do zamenjave na mestu župana ne bi zaposlovali, na občini niso odgovorili. Novi župan Matija Kovač pa je odgovoril le, da je »z razpisom seznanjen, je del kadrovskega načrta, ki ga je mestni svet potrdil za leto 2022«.