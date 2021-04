Volivci iščejo nove obraze

V nadaljevanju preberite:

Anketa, ki jo je za Delo opravila Mediana, kaže ponovno odpiranje možnosti za to, da bi na volitvah zmagala nova stranka. Največji delež odgovorov anketiranih, ki bi volili novo stranko, je iz osrednjeslovenske regije ter med podporniki stranke LMŠ, kar potrjuje nestabilnost njenega volilnega telesa. Povsem zadovoljni, kot kaže, niso niti podporniki SDS, saj jih dobra tretjina meni, da bi bil novi obraz nujen. Večina anketiranih stavi na sredinskost, medtem ko jih k bolj levi ali bolj desni gravitira po 30 odstotkov. Čemu pripisati visok, več kot 64-odstotni delež naklonjenih novemu obrazu na političnem parketu?



»Domnevam, da volivci po slabih dveh mesecih od neuspešne konstruktivne nezaupnice ocenjujejo, da stranke Koalicije ustavnega loka (LMŠ, SD, Levica in SAB) ne bodo nadaljevale skupnega projekta in se zato spet obračajo k novim obrazom,« komentira Bogdan Biščak, nekdanji politik in pozoren spremljevalec političnega dogajanja.



Preberite tudi, kakšno stranko si respondenti želijo in kdo izmed prepoznavnih obrazov jih prepriča.