NPZ: šestošolci najslabši pri slovenščini, devetošolci pri matematiki

Državni izpitni center je objavil prve analize nacionalnega preverjanja znanja v letošnjem šolskem letu. V 6. razredu so učenci pri preizkusu iz slovenščine v povprečju dosegli 48,3 odstotka možnih točk, pri matematiki pa 52,4 odstotka. V 9. razredu so pri slovenščini dosegli 62,6 odstotka, pri matematiki pa 52,9 odstotka možnih točk.

Letos je bilo preverjanje znanja obvezno tudi za vse učence 3. razreda. To je potekalo na 460 osnovnih šolah. Preverjanje znanja iz slovenščine je opravljalo 19.904 učencev, ki so v povprečju dosegli 10,9 od 22 možnih točk (49,7 odstotka). Pri italijanščini je preizkus opravljalo 69 učencev.

Pri madžarščini se je NPZ udeležilo 25 učencev. Povprečni dosežek pri italijanščini je 14,4 od 23 možnih točk (62,8 odstotka), pri madžarščini pa 17,2 od 25 možnih točk (71,4 odstotka). Pri matematiki je preizkus opravljalo 19.930 tretješolce, ki so v povprečju dosegli 22,4 točke od 40 možnih točk (55,9).

V 6. razredu je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) potekalo na 494 osnovnih šolah. Preverjanje znanja iz slovenščine je opravljalo 20.349 učencev, ki so v povprečju dosegli 21,7 od 45 možnih točk (48,3 odstotka). Pri italijanščini je preizkus opravljalo 64 učencev. Pri madžarščini se je NPZ udeležilo 20 učencev. Povprečni dosežek pri italijanščini je 18,8 od 40 možnih točk (47,2 odstotka), pri madžarščini pa 30 od 40 možnih točk (75 odstotkov).

Pri tujem jeziku je preizkus znanja opravljalo 20.250 učencev (angleščino 19.783, nemščino 467). Povprečni dosežek učencev, ki so opravljali angleščino, je 30,4 od 50 možnih točk (60,9 odstotka), pri nemščini pa so učenci dosegli v povprečju 26,01 točke od 52 možnih točk (50,02 odstotka).

Pri matematiki je preizkus opravljalo 22.223 učencev, ki so v povprečju dosegli 26,2 od 50 možnih točk (52,4 odstotka).

V 6. razredu je NPZ z nižjim izobrazbenim standardom pri slovenščini pisalo 349 učencev in pri matematiki 340 učencev. Učenci so pri slovenščini dosegli povprečno 22,7 točke od 50 možnih točk (45,4 odstotka), pri matematiki so dosegli v povprečju 25,6 od 50 možnih točk (51,1 odstotka).

V 9. razredu je NPZ potekalo na 492 osnovnih šolah. Preverjanja znanja iz slovenščine se je udeležilo 19.911 učencev, ki so v povprečju dosegli 31 od 55 možnih točk (56,4 odstotka). Od tega šolskega leta se dosežki NPZ v 9. razredu pri slovenščini (italijanščini ali madžarščini) in matematiki upoštevajo kot eno od meril pri vpisu v srednje šole z omejitvijo vpisa.

Na narodno mešanih območjih v slovenski Istri in Prekmurju se je preverjanja znanja iz italijanščine udeležilo 67 učencev, iz madžarščine pa 19 učencev. Povprečni dosežek pri italijanščini je bil 32,63 točke od 60 možnih točk (54,38 odstotka), pri madžarščini pa 36,79 točke od 60 možnih točk (61,32 odstotka).

Pri matematiki je preizkus znanja pisalo 21.271 učencev, ki so povprečno dosegli 26,4 točke od 50 možnih točk (52,9 odstotka).

Pri tretjem predmetu se je preverjanja iz angleščine udeležilo 5277, nemščine 125, biologije 5381, geografije 5141 ter športa 5055 učencev.

Pri angleščini so učenci dosegli 30,9 točke od 50 možnih točk (61,8 odstotka), pri nemščini 29,3 točke od 65 možnih točk (55,1 odstotka), pri biologiji 16,3 točke od možnih 35 točk (46,6 odstotka), pri geografiji 22,3 točke od možnih 50 točk ter pri športu 25,3 točke od 46 možnih točk (55,02 odstotka).

NPZ z nižjim izobrazbenim standardom je pri slovenščini in matematiki pisalo 294 učencev, pri naravoslovju 282 učencev. Pri slovenščini so dosegli povprečno 27,7 točke od 50 možnih točk (55,3 odstotka), pri matematiki 24,3 točke od 50 možnih (48,5 odstotka) ter pri naravoslovju 23,6 točke od 50 možnih točk (47,2 odstotka).

Državni izpitni center je omogočil učencem 3., 6. in 9. razreda ter njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja. Za vsakega učenca so pripravili dodatne informacije z grafičnimi prikazi dosežkov v primerjavi z vrstniki na šoli in na državni ravni, so v sporočilu za javnost zapisali v državnem izpitnem centru.