Za direktorja ni bil izbran nihče

Na ponedeljkovi seji so se svetnikom predstavili štirje kandidati, ki so se prijavili na razpis za generalnega direktorja, a jih ni prepričal nihče. Med prijavljeni so bili Simona Potočnik, Drago Kreš, Slavko Marolt, Bojan Jagodič in Maruša Lokar, a so se predstavili zgolj prvi štirje, ker zadnja ni izpolnjevala pogojev.

Vršilec dolžnosti direktorja tako ostaja zdravnik doc. dr. Marko Jug. Razpis bo ponovljen.