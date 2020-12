Azijska beseda leta: zapiranje (na 101 način)

V nadaljevanju preberite:

Japonske meje so od včeraj zaprte. Dežela vzhajajočega sonca je najprej zaprla vrata potnikom iz Velike Britanije in Južne Afrike. Ko so novi sev koronavirusa, ki se je razširil v omenjenih dveh državah, konec tedna odkrili pri desetih japonskih državljanih, ki so se v minulih nekaj tednih vrnili od tam, se je vodstvo v Tokiu odločilo, da bodo do konca januarja prepovedali vstop na Japonsko. Kako japonska vlada upravičuje zaprtje države?