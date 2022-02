Britanska policija z vprašalnikom za 50 udeležencev spornih zabav

Britanska policija se bo v okviru preiskave niza spornih zabav na Downing Streetu in v drugih vladnih poslopjih na več kot 50 domnevnih udeležencev obrnila s posebnim vprašalnikom. Po spletni pošti naj bi ga prejela tudi premier Boris Johnson in njegova soproga Carrie, ki sta se udeležila nekaterih dogodkov.

Vprašalnik je namenjen tistim, ki so bili domnevno prisotni na srečanjih, ki so potekala na osem različnih datumov med majem 2020 in aprilom 2021. Zaprosili jih bodo za njihovo različico dogajanja, v odgovorih pa pričakujejo resnične navedbe, je sporočila londonska policija.

Prejemnikom vprašalnika grozi globa zaradi kršenja takrat veljavnih ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa. V času domnevnih zabav maja, junija, novembra in decembra 2020, pa tudi januarja in aprila 2021, so namreč veljala stroga pravila glede druženja in člani različnih gospodinjstev se niso smeli srečevati v zaprtih prostorih.

Policija odgovore pričakuje v sedmih dneh, zagotavlja pa, da zgolj prejem spletnega vprašalnika še ne pomeni, da bo nujno sledila tudi globa, na spletu poroča BBC.

Policijska preiskava se osredotoča na skupno 12 druženj, sprožili pa so jo po objavi poročila visoke javne uslužbenke Sue Gray, ki je v začetnih ugotovitvah v povezavi z zabavami kritizirala napake v vodenju in presoji.

Premier Johnson je vse od prvih razkritij druženj v času ustavitve javnega življenja pod velikim pritiskom. K odstopu ga je poleg opozicije že pozvalo tudi več poslancev njegovih konservativcev.

Dodatno olje na ogenj je pred kratkim prilila objava nove fotografije Johnsona na še enem dogodku, božičnem kvizu decembra 2020, zaradi katere je policija sicer pretežno virtualno srečanje zdaj znova vzela pod drobnogled.

Fotografija, ki jo je objavil časnik Daily Mirror, prikazuje Johnsona s tremi sodelavci, od katerih eden nosi okrasni trak, drugi božično pokrivalo, na mizi pa je videti tudi steklenico penine.