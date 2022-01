Britansko sodišče Assangeu dovolilo pritožbo na vrhovno sodišče

Višje sodišče v Londonu je danes odločilo, da se ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange lahko pritoži na odločitev glede izročitve ZDA na britansko vrhovno sodišče. Sodišče je s tem ugodilo prošnji Assangeovih odvetnikov za predložitev zadeve najvišji sodni instanci v državi.

ZDA želijo soditi Assangeu zaradi objave strogo tajnih vojaških dokumentov v zvezi z vojnama ZDA v Iraku in Afganistanu. Avstralcu v primeru obsodbe grozi do 175 let zapora.

FOTO: Daniel Leal/AFP

Britanska sodnica je januarja lani zavrnila ameriško zahtevo za njegovo izročitev, ker da zaradi pogojev, ki bi ga čakali v zaporu v ZDA, obstaja tveganje, da bi storil samomor. Odvetniki ameriške vlade so se nato pritožili in uspeli. V pritožbi je Washington navajal, da sodnica ni dala zadostne teže drugim strokovnim pričanjem o Assangevem duševnem stanju.

Assange je v priporu že od leta 2019, čeprav je vmes odslužil kazen zaradi kršenja pogojev pogojnega izpusta. Pred tem je sedem let preživel na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, da bi se izognil izročitvi Švedski zaradi obtožb o posilstvu, ki so jih medtem že opustili.